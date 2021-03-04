Очень многие женщины и девушки недовольны своим телом. Это влияет на качество жизни.

Как полюбить свое тело, чтобы сполна им наслаждаться, рассказала тренер Анастасия Полтавская.

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Для начала оцените, насколько ваше мнение о собственном теле влияет на ощущение счастья, самооценку, сексуальность и идентичность. Уважаете ли вы свое тело или злитесь за то, что оно не соответствует вашим фантазиям о 42-м размере? Возможно, самое время заключить мир с вашим физическим "Я",

– отметила Полтавская.

8 упражнений, которые помогут полюбить свое тело

1. Проговорите свои чувства. По словам Полтавской, нужно остаться наедине, раздеться и встать перед зеркалом. Необходимо проговорить вслух все то, что вы видите – как положительные, так и отрицательные моменты.

Отмечайте степень негативных и позитивных чувств о каждом отдельном аспекте своего тела: форме, текстуре, цвете. Это поможет вам в дальнейшем отследить динамику,

– добавила тренер.

2. Напишите письмо своему телу.

Важно в письме выразить все реальные мысли и чувства, как положительные, так и негативные.

3. Заключите со своим телом перемирие. Тренер пояснила, что первое упражнение нужно повторять в течение 10 дней, после чего следует написать новое письмо, обещая своему телу уважать его.

Научитесь любить свое тело / Фото Pixabay

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4. Поразмышляйте и запишите все, что знаете о своем теле, и о том, как это влияет на ваше поведение, сексуальность, уверенность в себе и восприятие себя в целом. Откуда у вас эти убеждения? Возможно, их пора пересмотреть,

– призвала Анастасия Полтавская.

5. Останавливайте себя, когда у вас возникают негативные мысли о своем теле. По словам тренера, важно замечать моменты, когда эти мысли начинаются, и менять свои оценки.

6. Уважайте свое тело и заботьтесь о нем. Найдите занятие по вкусу, которое позволит оставаться в отличной форме.

7. Концентрируйтесь на ощущениях. Тренер подчеркнула, что тело является источником приятных ощущений и удовольствия. Только после того, как вы примете свое тело, вы сможете им более полно насладиться.

8. Слушайте свое тело. Не следует сравнивать его с различными идеалами или подругами. Анастасия Полтавская призвала признать свою уникальность и жить с ней в гармонии.