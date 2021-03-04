Як полюбити своє тіло: 8 пунктів, здатних змінити життя
Дуже багато жінок і дівчат незадоволені своїм тілом. Це впливає на якість життя.
Джерело:Інстаграм Анастасії Полтавської
Як полюбити своє тіло, щоб сповна їм насолоджуватися та забути про дискомфорт, розповіла тренерка Анастасія Полтавська.
Читайте Коли їсти фрукти, щоб худнути: нюанси для тих, хто хоче добре виглядати
Для початку оцініть, наскільки ваша думка про власне тіло впливає на відчуття щастя, самооцінку, сексуальність і ідентичність. Чи поважаєте ви своє тіло чи дратуєтеся через те, що воно не відповідає вашим фантазіям про 42-й розмір? Можливо, саме час укласти мир з вашим фізичним "Я",
– зазначила Полтавська.
8 вправ, які допоможуть полюбити своє тіло
1. Проговоріть свої почуття. За словами Полтавської, потрібно залишитися наодинці, роздягнутися і встати перед дзеркалом. Необхідно промовити вголос все те, що ви бачите – як позитивні, так і негативні моменти.
Відзначайте ступінь негативних і позитивних почуттів про кожний окремий аспект свого тіла: форму, текстуру, колір. Це допоможе вам надалі відстежити динаміку,
– додала тренерка.
2. Напишіть листа своєму тілу.
Важливо в листі висловити усі реальні думки і почуття, як позитивні, так і негативні.
3. Укладіть зі своїм тілом перемир'я. Тренерка пояснила, що першу вправу потрібно повторювати протягом 10 днів, після чого слід написати нового листа, обіцяючи своєму тілу поважати його.
Навчіться любити своє тіло / Фото Pixabay
Цікаво Як схуднути, набрати вагу і правильно харчуватися: приклади трьох вечерь
4. Поміркуйте і запишіть все, що знаєте про своє тіло, і про те, як це впливає на вашу поведінку, сексуальність, впевненість в собі і сприйняття себе в цілому. Звідки у вас ці переконання? Можливо, їх пора переглянути,
– закликала Анастасія Полтавська.
5. Зупиняйте себе, коли у вас виникають негативні думки про своє тіло. За словами тренерки, важливо помічати моменти, коли ці думки починаються, і міняти свої оцінки.
6. Поважайте своє тіло і дбайте про нього. Знайдіть заняття до смаку, яке дозволить залишатися у відмінній формі.
7. Концентруйтеся на відчуттях. Тренерка наголосила, що тіло є джерелом приємних відчуттів і задоволення. Тільки після того, як ви приймете своє тіло, ви зможете їм більш повно насолодитися.
8. Слухайте своє тіло. Не слід порівнювати його з різними ідеалами або подругами. Анастасія Полтавська закликала визнати свою унікальність і жити з нею в гармонії.
Поділитися новиною