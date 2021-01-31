Если вы проголодались, а до следующего приема пищи еще далеко, не нужно терпеть и мучиться. Лучше съешьте что-то в пределах дневной нормы калорий.

Источник: 24 канал

Даже если вы хотите похудеть, все равно не нужно терпеть муки голода. Создавайте разу мный дефицит калорий, ешьте полезную пищу. Рассказываем, что можно съесть на 200 калорий.

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Яйца



3 яйца надолго сделают вас сытыми / Фото Marieclaire

На 200 калорий можно съесть целых 3 яйца. Это достаточная порция не только для перекуса, но даже для полноценного приема пищи.

Горький шоколад

40 граммов черного или экстрачерного шоколада имеют энергетическую ценность 200 калорий. Это почти половина стандартной шоколадной плитки.

Твердый сыр



Твердый сыр достаточно калорийный, но не нужно от него отказываться / Фото Foodandhealth

На 200 калорий можно съесть 50 граммов твердого сыра.

Курага

Вы можете съесть целых 90 граммов этого полезного сухофрукта.

Молоко

Стакан молока (300 граммов) содержит около 200 калорий.

Курица



Курица является хорошим источником белка / Фото Chefmarket

150 граммов вареной или запеченной куриной грудки имеют 200 калорий. Это хороший способ утолить голод надолго.

Банан

Целый банан достаточно большого размера имеет энергетическую ценность 200 калорий.

Крупы или макароны

Вы можете сварить около 60 граммов сухих круп или макарон. Они будут иметь около 200 калорий.

Конечно, эти цифры являются весьма приблизительными, но они помогут вам стабилизировать свое питание и всегда быть сытыми.