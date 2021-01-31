Якщо ви зголодніли, а до наступного прийому їжі ще далеко, не потрібно терпіти й мучитися. Краще з'їжте щось в межах денної норми калорій.

Джерело: 24 канал

Навіть якщо ви хочете схуднути, все одно не потрібно терпіти муки голоду. Створюйте розумний дефіцит калорій, їжте корисну їжу. Розповідаємо, що можна з'їсти на 200 калорій.

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Яйця



3 яйця надовго зроблять вас ситими / Фото Marieclaire

На 200 калорій можна з'їсти цілих 3 яйця. Це достатня порція не тільки для перекусу, а й навіть для повноцінного прийому їжі.

Гіркий шоколад

40 грамів чорного або екстрачорного шоколаду мають енергетичну цінність 200 калорій. Це майже половина стандартної шоколадної плитки.

Твердий сир



Твердий сир досить калорійний, але не потрібно від нього відмовлятися / Фото Foodandhealth

На 200 калорій можна з'їсти 50 грамів твердого сиру.

Курага

Ви можете з'їсти цілих 90 грамів цього корисного сухофрукту.

Молоко

Склянка молока (300 грамів) містить близько 200 калорій.

Курка



Курка є хорошим джерелом білка / Фото Chefmarket

150 грамів вареної або запеченої курячої грудинки мають 200 калорій. Це хороший спосіб втамувати голод надовго.

Банан

Цілий банан досить великого розміру має енергетичну цінність 200 калорій.

Крупи або макарони

Ви можете зварити близько 60 грамів сухих круп або макаронів. Вони теж матимуть близько 200 калорій.

Звісно, ці цифри є досить приблизними, але вони допоможуть вам стабілізувати своє харчування і завжди бути ситими.

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