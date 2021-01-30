Если вы давно пытаетесь избавиться от лишних килограммов, а результата все нет, стоит обратить внимание на свой рацион.

Источник: инстаграм Екатерины Медушкиной

Какие ошибки в питании не позволяют похудеть, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Основные ошибки в питании тех, кто стремится похудеть

1. "Я не ем углеводы"

По словам Медушкиной, эта ошибка приводит к срывам и откатам веса.

Углеводы – это энергия, топливо, на котором работают головной мозг, почки, мышцы и т.д. Если углеводная пища не поступает, организм всеми силами подталкивает вас найти ее и съесть. И не к полезным сложным углеводам, которые дают ровную, надежную энергию, а к простым, которые поднимают уровень сахара в крови, инсулин, вызывают чувство голода, так как не дают насыщения. И приводят к откладыванию всей поглощенной глюкозы в жиры, – пояснила нутрициолог.

2. "Я ем раз в день. На завтрак – только кофе, днем некогда, зато вечером – нормальный ужин"

После такого дня – настроения нет, а есть хочется. Человек употребляет в пищу то, что попадется на глаза: картошку, торт, колбасу и пр. После такого переедания на ночь, все уйдет в складки на животе и жир на бедрах.

Питание должно быть сбалансированным / Фото medium

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3. "Если я переедаю, потом обязательно устраиваю разгрузочный день – пью воду или сижу на яблоках".

Когда человек переедает – организм испытывает стресс, так как не может нормально усвоить огромное количество калорий. На следующий день вы голодаете и организм снова оказывается в стрессовой ситуации.

Энергии то слишком много, то слишком мало. Организм, не зная, чего ждать, замедляет регенеративные и гормональные процессы. И вес растет, – подчеркнула Екатерина Медушкина.