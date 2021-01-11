Настала пора, когда многие хотят избавиться от лишних килограммов, набранных в период новогодних праздников. Не нужно мучить себя голодом или садиться на монодиеты. Лучше развивайте полезные привычки, которые помогут делать маленькие шаги к похудению каждый день.

Если боитесь в корне изменить свой образ жизни ради похудения, начните с этих элементарных шагов. О том, какие привычки помогут быть в форме, пишет врач-диетолог Альбина Комиссарова в своем блоге в Instagram.

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Больше двигайтесь

Выбирайте ступеньки вместо лифта, гуляйте с собакой, играйте с детьми. Вместо лежания на диване в выходной день пойдите в парк или лес. Можно ввести хорошую семейную традицию: два или три раза в неделю отправляться с семьей туда, где вы еще не были. Это может быть интересное место в вашем населенном пункте, музей, выставка, место на природе и тому подобное.



Повысить свою двигательную активность может каждый человек / Фото Swjournal

Ежедневно ешьте салат

Эта привычка полезна для здоровья всего организма. Съедайте ежедневно большую порцию овощного салата – ваше тело будет вам благодарно.

Не покупайте соусы

Делайте майонез, кетчуп и любые другие соусы дома. Замените калорийные и бесполезные магазинные вкусности домашними. Подумайте, как снизить калорийность соусов: например, майонез можно заменить нежирным йогуртом или оливковым маслом.

Позаботьтесь о перекусах

Если вы внезапно проголодаетесь, а под рукой не будет ничего полезного – существует риск съесть что попало. Поэтому купите фрукты, злаковые батончики без сахара, цельнозерновые хлебцы и оставьте их дома, в машине, в рабочем столе. Так под рукой всегда будет полезный и питательный перекус.



Подумайте о том, что вы будете есть, если проголодаетесь на работе или в дороге / Фото Izvestno

Купите бутылку для воды

Выберите вариант себе по вкусу. Так будет стимул каждое утро наливать в нее свежую воду и употреблять в течение дня.

Ешьте без гаджетов

Позаботьтесь о том, чтобы есть спокойно, никуда не торопясь. Гаджеты в это время отложите в сторону. Так вы будете сосредоточены на еде, уменьшится риск переедания, а пищеварение улучшится.

Выбирайте простые напитки

Помните, что в газированных напитках, соках, чае и кофе с сахаром тоже содержатся калории. Поэтому в течение дня пейте преимущественно воду, простые чай и кофе, фруктовый компот или компот без сахара. А газированные напитки употребляйте изредка, вместо десерта.



Выбирайте простые и некалорийны напитки / Фото Gazeta.by

Спите качественно

Старайтесь ложиться в одно и то же время, а перед сном проветривайте помещение. За час до сна откладывайте гаджеты в сторону. Спите не менее 8 часов – это поможет снизить уровень стресса.

Отдыхайте

Найдите способы снимать напряжение и стресс, которые нравятся вам. Это может быть прогулка, медитация, чтение, массаж. Отдых снижает уровень стресса и помогает худеть и оставаться здоровыми.