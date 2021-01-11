Настала пора, коли чимало людей хочуть позбутися зайвих кілограмів, набраних в період новорічних свят. Не потрібно мучити себе голодом чи сідати на монодієти. Краще розвивайте корисні звички, що допоможуть робити маленькі кроки до схуднення кожного дня.

Якщо боїтеся докорінно змінити свій спосіб життя заради схуднення, почніть з цих елементарних кроків. Про те, які звички допоможуть бути в формі, пише лікарка-дієтологиня Альбіна Комісарова у своєму блозі в Instagram.

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Більше рухайтеся

Обирайте сходи замість ліфта, гуляйте з собакою, грайтеся з дітьми. Замість лежання на дивані у вихідний день підіть до парку чи лісу. Можна запровадити хорошу родинну традицію: два або три рази на тиждень вирушати з родиною туди, де ви ще не були. Це може бути цікаве місце у вашому населеному пункті, музей, виставка, місце на природі тощо.



Підвищити свою рухову активність може кожна людина / Фото Swjournal

Щодня їжте салат

Ця звичка корисна для здоров'я усього організму. З'їдайте щодня велику порцію овочевого салату – ваше тіло буде вам вдячне.

Не купуйте соуси

Робіть майонез, кетчуп та будь-які інші соуси вдома. Замінюйте калорійні та некорисні магазинні смаколики на домашні. Подумайте, як знизити калорійність соусів: наприклад, майонез можна замінити нежирним йогуртом або оливковою олією.

Подбайте про перекуси

Якщо ви раптово зголоднієте, а під рукою не буде нічого корисного – існує ризик з'їсти абищо. Тому купіть фрукти, злакові батончики без цукру, цільнозернові хлібці й залиште їх вдома, в машині, у робочому столі. Так під рукою завжди буде корисний і поживний перекус.



Подумайте про те, що ви будете їсти, якщо зголоднієте на роботі чи в дорозі / Фото Izvestno

Купіть пляшку для води

Оберіть варіант собі до смаку. Так буде стимул щоранку наливати у неї свіжу воду та вживати протягом дня.

Їжте без гаджетів

Подбайте про те, щоб їсти спокійно, нікуди не поспішаючи. Гаджети у цей час відкладіть в сторону. Так ви будете зосереджені на їжі, зменшиться ризик переїдання, а травлення покращиться.

Обирайте прості напої

Пам'ятайте, що в газованих напоях, соках, чаї та каві з цукром теж містяться калорії. Тому протягом дня пийте переважно воду, прості чай та каву, фруктовий узвар або компот без цукру. А газовані напої вживайте зрідка, замість десерту.



Обирайте прості та некалорійні напої / Фото Gazeta.by

Спіть якісно

Намагайтеся лягати в один і той же час, а перед сном провітрюйте приміщення. За годину до сну відкладайте гаджети в бік. Спіть не менше 8 годин – це допоможе знизити рівень стресу.

Відпочивайте

Знайдіть способи знімати напругу, що подобаються вам. Це може бути прогулянка, медитація, читання, масаж. Відпочинок також знижує рівень стресу і допомагає худнути й залишатися здоровими.

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