Многие женщины и мужчины хотели бы иметь стройные ноги. Однако избавиться жира в нижней части тела не так просто. Тренировки нужно сочетать с похудением.

Предлагаем комплекс простых упражнений для уменьшения объема ног. Видео тренировок демонстрирует блог Home fitnes videos.

Обратите внимание: Как не набрать лишний вес во время праздников: советы звездного тренера



Эту тренировку выполняют лежа / Фото ivona.bigmir.net

Вариант тренировки для стройных ног:

Начальная позиция – лежа на спине. Поднимите ноги вверх, поочередно сгибайте их в коленях. Тоже лежа на спине. Опять поднимите ноги, напрягите ступни, пятку направьте вверх. Также по очереди сгибайте ноги в коленях. Поднимите ноги вверх. Далее поднимайте таз, толкая ноги на себя. Продолжаем лежать, ноги подняты. Скрестите ноги и сгибайте их в коленях, держа ступни вместе.

Все упражнения выполняйте 10 раз на каждую ногу. Помните, что результат будет только от регулярных тренировок.

Последний шанс: Как похудеть к Новому году: 6 способов от диетолога



Нужно не только тренироваться, но и создавать дефицит калорий / Фото zen.yandex

Также важно соблюдать дефицит калорий, чтобы избавиться от лишнего веса. Тренировки помогают сделать ноги стройными, но проблему нужно решать комплексно.