Что делать, чтобы похудеть в ногах: простые и понятные упражнения
Многие женщины и мужчины хотели бы иметь стройные ноги. Однако избавиться жира в нижней части тела не так просто. Тренировки нужно сочетать с похудением.
Предлагаем комплекс простых упражнений для уменьшения объема ног. Видео тренировок демонстрирует блог Home fitnes videos.
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Эту тренировку выполняют лежа / Фото ivona.bigmir.net
Вариант тренировки для стройных ног:
- Начальная позиция – лежа на спине. Поднимите ноги вверх, поочередно сгибайте их в коленях.
- Тоже лежа на спине. Опять поднимите ноги, напрягите ступни, пятку направьте вверх. Также по очереди сгибайте ноги в коленях.
- Поднимите ноги вверх. Далее поднимайте таз, толкая ноги на себя.
- Продолжаем лежать, ноги подняты. Скрестите ноги и сгибайте их в коленях, держа ступни вместе.
Все упражнения выполняйте 10 раз на каждую ногу. Помните, что результат будет только от регулярных тренировок.
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Нужно не только тренироваться, но и создавать дефицит калорий / Фото zen.yandex
Также важно соблюдать дефицит калорий, чтобы избавиться от лишнего веса. Тренировки помогают сделать ноги стройными, но проблему нужно решать комплексно.
Как выполнять упражнения, можно посмотреть на видео:
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