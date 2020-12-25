Що робити, щоб схуднути в ногах: прості та зрозумілі вправи
Чимало жінок та чоловіків хотіли б мати стрункі ноги. Однак позбутися жиру в нижній частині тіла не так просто. Тренування потрібно поєднувати зі схудненням.
Пропонуємо комплекс простих вправ для зменшення об'єму ніг. Відео тренувань демонструє блог Home fitnes videos.
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Це тренування виконують лежачи / Фото ivona.bigmir.net
Варіант тренування для струнких ніг:
- Початкова позиція – лежачи на спині. Підійміть ноги вгору, по черзі згинайте їх в коліні.
- Теж лежачи на спині. Знову підійміть ноги, напружте ступні, п'ятку направте вгору. Також по черзі згинайте ноги в колінах.
- Підійміть ноги вгору. Далі підіймайте таз, штовхаючи ноги на себе.
- Продовжуємо лежати, ноги підняті. Схрестіть ноги й згинайте їх в колінах, тримаючи ступні разом.
Усі вправи виконуйте 10 разів на кожну ногу. Пам'ятайте, що результат буде тільки від регулярних тренувань.
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Потрібно не тільки тренуватися, а й створювати дефіцит калорій / Фото zen.yandex
Також важливо дотримуватися дефіциту калорій, аби позбутися зайвої ваги. Тренування допомагають зробити ноги стрункими, але потрібно розв'язувати проблему комплексно.
Як виконувати вправи, можна переглянути на відео:
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