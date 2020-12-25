Как похудеть, не изнуряя себя тренировками: советы фитнес-эксперта
Для того чтобы избавиться от лишнего веса, не обязательно 24/7 сидеть в тренажерном зале и изводить себя тренировками.
Какие нагрузки выбрать, если есть вопросы со здоровьем, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.
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Похудеть совсем без физической активности можно, но чтобы получить пропорциональную, красивую и подтянутую фигуру, спорт необходим, – отметила Медушкина.
По ее словам, если существуют ограничения по здоровью, есть много лишнего веса, или же человек давно не занимался, нужно выбирать спокойные, но эфективные нагрузки.
Какой спорт подойдет
- Йога позволит проработать мелкие группы мышц, повысить тонус, выносливость и запустить жиросжигание.
- Пилатес ускорит метаболизм и поможет избавиться от жира в проблемных зонах без риска травм и перегрузок.
- Бодибалет сформирует красивый силуэт, повысит подвижность суставов и гибкость.
- Бодифлекс и цигун – это сочетание дыхательных техник и гимнастики, которое позволяет одновременно проработать мышцы, улучшить кровообращение и лимфоток в тканях.
- Стретчинг повышает эластичность связок, суставов и мышц и помогает обрести красивый рельеф.
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Все эти тренировки энергозатратны, то есть уничтожают жировые запасы. И при этом сохраняют мышечный объем. Плюс – они работают еще и на укрепление иммунитета, что сейчас очень важно! – пояснила Медушкина.
В то же время она подчеркнула, что в похудении 80% успеха зависит от сбалансированного меню. Поэтому необходимо:
- соблюдать дефицит калорий. Он составляет 20% от суточной нормы потребления.
Например, женщине 35-40 лет, которая занимается даже щадящими тренировками 3 раза в неделю, для похудения нужно получать с пищей от 1200 до 1800 Ккал в день. И это не так мало еды! – разъяснила фитнес-эксперт.
- питаться 5-6 раз в день.
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