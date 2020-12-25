Для того чтобы избавиться от лишнего веса, не обязательно 24/7 сидеть в тренажерном зале и изводить себя тренировками.

Какие нагрузки выбрать, если есть вопросы со здоровьем, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Похудеть совсем без физической активности можно, но чтобы получить пропорциональную, красивую и подтянутую фигуру, спорт необходим, – отметила Медушкина.

По ее словам, если существуют ограничения по здоровью, есть много лишнего веса, или же человек давно не занимался, нужно выбирать спокойные, но эфективные нагрузки.

Какой спорт подойдет

Йога позволит проработать мелкие группы мышц, повысить тонус, выносливость и запустить жиросжигание.

позволит проработать мелкие группы мышц, повысить тонус, выносливость и запустить жиросжигание. Пилатес ускорит метаболизм и поможет избавиться от жира в проблемных зонах без риска травм и перегрузок.

ускорит метаболизм и поможет избавиться от жира в проблемных зонах без риска травм и перегрузок. Бодибалет сформирует красивый силуэт, повысит подвижность суставов и гибкость.

сформирует красивый силуэт, повысит подвижность суставов и гибкость. Бодифлекс и цигун – это сочетание дыхательных техник и гимнастики, которое позволяет одновременно проработать мышцы, улучшить кровообращение и лимфоток в тканях.

– это сочетание дыхательных техник и гимнастики, которое позволяет одновременно проработать мышцы, улучшить кровообращение и лимфоток в тканях. Стретчинг повышает эластичность связок, суставов и мышц и помогает обрести красивый рельеф.

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Все эти тренировки энергозатратны, то есть уничтожают жировые запасы. И при этом сохраняют мышечный объем. Плюс – они работают еще и на укрепление иммунитета, что сейчас очень важно! – пояснила Медушкина.

В то же время она подчеркнула, что в похудении 80% успеха зависит от сбалансированного меню. Поэтому необходимо:

соблюдать дефицит калорий. Он составляет 20% от суточной нормы потребления.

Например, женщине 35-40 лет, которая занимается даже щадящими тренировками 3 раза в неделю, для похудения нужно получать с пищей от 1200 до 1800 Ккал в день. И это не так мало еды! – разъяснила фитнес-эксперт.