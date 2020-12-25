Як схуднути, не виснажуючи себе тренуваннями: поради фітнес-експертки
Для того щоб позбутися від зайвої ваги, не обов'язково 24/7 сидіти в тренажерному залі і мучити себе тренуваннями.
Які навантаження вибрати, якщо є питання зі здоров'ям, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.
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Схуднути зовсім без фізичної активності можна, але щоб отримати пропорційну, красиву і підтягнуту фігуру, спорт необхідний, – зазначила Медушкіна.
За її словами, якщо існують обмеження за здоров'ям, є багато зайвої ваги, або ж людина давно не займалася, потрібно вибирати спокійні, але ефективні навантаження.
Який спорт підійде
- Йога дозволить опрацювати дрібні групи м'язів, підвищити тонус, витривалість і запустити жироспалювання.
- Пілатес прискорить метаболізм і допоможе позбутися від жиру в проблемних зонах без ризику травм і перевантажень.
- Бодібалет сформує гарний силует, підвищить рухливість суглобів і гнучкість.
- Бодіфлекс і цигун – це поєднання дихальних технік і гімнастики, яке дозволяє одночасно опрацювати м'язи, поліпшити кровообіг і лімфоток у тканинах.
- Стретчинг підвищує еластичність зв'язок, суглобів і м'язів і допомагає знайти гарний рельєф.
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Всі ці тренування енерговитратні, тобто знищують жирові запаси. І при цьому зберігають м'язовий об'єм. Плюс – вони працюють ще й на зміцнення імунітету, що зараз дуже важливо! – пояснила Медушкіна.
У той же час вона підкреслила, що в схудненні 80% успіху залежить від збалансованого меню. Тому необхідно:
- дотримуватися дефіциту калорій. Він становить 20% від добової норми споживання.
Наприклад, жінці 35-40 років, яка займається навіть щадними тренуваннями тричі на тиждень, для схуднення потрібно отримувати з їжею від 1200 до 1800 Ккал на день. І це не так мало їжі! – роз'яснила фітнес-експертка.
- харчуватися 5-6 разів на день.
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