Для того щоб позбутися від зайвої ваги, не обов'язково 24/7 сидіти в тренажерному залі і мучити себе тренуваннями.

Які навантаження вибрати, якщо є питання зі здоров'ям, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Схуднути зовсім без фізичної активності можна, але щоб отримати пропорційну, красиву і підтягнуту фігуру, спорт необхідний, – зазначила Медушкіна.

За її словами, якщо існують обмеження за здоров'ям, є багато зайвої ваги, або ж людина давно не займалася, потрібно вибирати спокійні, але ефективні навантаження.

Який спорт підійде

Йога дозволить опрацювати дрібні групи м'язів, підвищити тонус, витривалість і запустити жироспалювання.

дозволить опрацювати дрібні групи м'язів, підвищити тонус, витривалість і запустити жироспалювання. Пілатес прискорить метаболізм і допоможе позбутися від жиру в проблемних зонах без ризику травм і перевантажень.

прискорить метаболізм і допоможе позбутися від жиру в проблемних зонах без ризику травм і перевантажень. Бодібалет сформує гарний силует, підвищить рухливість суглобів і гнучкість.

сформує гарний силует, підвищить рухливість суглобів і гнучкість. Бодіфлекс і цигун – це поєднання дихальних технік і гімнастики, яке дозволяє одночасно опрацювати м'язи, поліпшити кровообіг і лімфоток у тканинах.

– це поєднання дихальних технік і гімнастики, яке дозволяє одночасно опрацювати м'язи, поліпшити кровообіг і лімфоток у тканинах. Стретчинг підвищує еластичність зв'язок, суглобів і м'язів і допомагає знайти гарний рельєф.

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Всі ці тренування енерговитратні, тобто знищують жирові запаси. І при цьому зберігають м'язовий об'єм. Плюс – вони працюють ще й на зміцнення імунітету, що зараз дуже важливо! – пояснила Медушкіна.

У той же час вона підкреслила, що в схудненні 80% успіху залежить від збалансованого меню. Тому необхідно:

дотримуватися дефіциту калорій. Він становить 20% від добової норми споживання.

Наприклад, жінці 35-40 років, яка займається навіть щадними тренуваннями тричі на тиждень, для схуднення потрібно отримувати з їжею від 1200 до 1800 Ккал на день. І це не так мало їжі! – роз'яснила фітнес-експертка.