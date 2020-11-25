У всех, кто пытается избавиться от лишнего веса, всегда возникает вопрос – с каких упражнений нужно начинать, чтобы и не травмироваться, и результат был.

Силовую тренировку для начинающих показала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Как заниматься

Тренировка состоит из трех силовых упражнений для базового укрепления мышц. По словам Медушкиной, они несложные и отлично подойдут даже для новичков. Для выполнения упражнения потребуется коврик.

Упражнения

1. Статические выпады с поддержкой. Важно: в исходном положении углы в коленях должны быть 90 градусов. Выполняем 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.

2. "Обратный баттерфляй" – упражнение на укрепление мышц спины. Делаем 3 подхода по 15 раз.

Шея – продолжение спины, взгляд направлен в пол. На протяжении упражнения верхнюю часть тела на коврик не опускаем, – пояснила Медушкина.

Силовая тренировка поможет начать путь к похудению / Фото infox

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3. Двустороннее укрепление + мышцы кора – 3 подхода по 10 раз на каждую сторону.

Даю вам эти упражнения, чтобы вы посмотрели, попробовали сделать – и поняли, что старт к похудению действительно может быть легким и приятным, – добавила Медушкина.