У всіх, хто намагається позбутися зайвої ваги, завжди виникає питання – з яких вправ потрібно починати, щоб і не травмуватися, і результат був.

Силове тренування для початківців показала відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Тренування складається з трьох силових вправ для базового зміцнення м'язів. За словами Медушкіної, вони нескладні і відмінно підійдуть навіть для новачків. Для виконання вправи потрібен килимок.

Вправи

1. Статичні випади з підтримкою. Важливо: у початковому положенні кути в колінах повинні бути 90 градусів. Виконуємо 3 підходи по 15 разів на кожну ногу.

2. "Зворотній батерфляй" – вправа на зміцнення м'язів спини. Робимо 3 підходи по 15 разів.

Шия – продовження спини, погляд спрямований у підлогу. Протягом вправи верхню частину тіла на килимок не опускаємо, – пояснила Медушкіна.

Силове тренування допоможе почати шлях до схуднення​ / Фото infox

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3. Двостороннє зміцнення + м'язи – 3 підходи по 10 разів на кожен бік.

Даю вам ці вправи, щоб ви подивилися, спробували зробити – і зрозуміли, що старт до схуднення дійсно може бути легким і приємним, – додала Медушкіна.