Сейчас многие украинцы проводят выходные и отпуск в Карпатах. Эти советы помогут уберечь здоровье и сделать свое пребывание в горах удобным и приятным.

От правильного снаряжения во многом зависит успех любого похода. Украинская альпинистка Христя Мохнацкая дает советы тем, кто хочет комфортно чувствовать себя во время похода.

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Тщательно подобранное снаряжение делает поход комфортным / Фото Life-List

Погода в горах бывает очень переменчивой. В любое время года здесь возможны резкие перепады температур, дождь и сильный ветер. Зимой в этот перечень добавляется еще и снегопад. Непогода может застать вас врасплох, поэтому нужно подготовиться к ней заранее.

Одежда

Звучит странно, но оденьтесь немного легче, чем вам хочется. При значительной физической нагрузке тело разогреется, и вам будет даже немного жарко. Но в рюкзаке должен обязательно быть запасной комплект одежды. Ведь только вы остановитесь отдохнуть, или придете на место стоянки – холод вас настигнет.

Поэтому зимой в горах можно иметь две куртки: одну довольно тонкую – для активной части похода, а другую, толще – для остановок. Хорошо иметь пуховую куртку: она легкая, занимает минимум места и прекрасно согревает.

Брюки выбирайте плотные, теплые и такие, которые не промочит дождь и не продувает ветер. Под них наденьте термолосины.

С собой в походе лучше всего иметь два вида термобелья. Белье класса "актив" – то, в котором вы будете идти, и класса "пассив" – для сна.



В поход можно взять две куртки и два вида термобелья / Фото Kuluar

Обувь

Обязательно берите модель с гортексом. Так ваши ноги будут защищены от влаги. Для дополнительного комфорта используйте гамаши или туристические бахилы.

Для того чтобы предотвратить обморожение, обувь должна быть достаточно просторной внутри. Узкие и тесные модели опасны зимой.

Рюкзак

Помните, что без рюкзака не обойтись даже в однодневном походе. Сюда вы положите дождевик , запасные носки, дополнительную одежду, индивидуальную аптечку, воду и пищу.

Еда

Обязательно имейте с собой перекус. Это может быть шоколад, бутерброды, энергетические батончики, орехи и сухофрукты. Также зимой удобно иметь с собой горячий чай в термосе.

Очки

Снег утомляет и слепит глаза, поэтому имейте с собой очки от солнца. Лучше выбирать специальные модели с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.

Трекинговые палки

Этот атрибут снижает риск травм, разгружает колени и всячески облегчает жизнь туристам.



Трекинговые палки дарят дополнительный комфорт / Фото Pohod-v-gory

В конце концов, зимой нужно идти в горы со специальным проводником или в составе группы опытных туристов. Помните, что горы любят осторожных и внимательных путешественников.