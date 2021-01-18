Зараз чимало українців проводять вихідні та відпустки в Карпатах. Ці поради допоможуть вберегти здоров'я та зробити своє перебування в горах зручним та приємним.

Від правильного спорядження великою мірою залежить успіх будь-якого походу. Українська альпіністка Христя Мохнацька дає поради тим, хто хоче комфортно відчувати себе під час походу.

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Ретельно підібране спорядження робить похід комфортним / Фото Life-List

Погода в горах є дуже мінливою. В будь-яку пору року тут можливі різкі перепади температур, дощ та сильний вітер. Взимку до цього переліку додається ще й снігопад. Негода може застати вас зненацька, тому потрібно підготуватися до неї заздалегідь.

Одяг

Звучить дивно, але одягніться трохи легше, ніж вам хочеться. При значному фізичному навантаженні тіло розігріється, і вам буде навіть трохи спекотно. Але в рюкзаку має обов'язково бути запасний комплект одягу. Адже щойно ви зупинитеся перепочити, або прийдете на місце стоянки – холод вас наздожене.

Тому взимку в горах можна мати дві куртки: одну досить тонку – для активної частини походу, а іншу, товстішу – для зупинок. Добре мати пухову куртку: вона легка, займає мінімум місця і чудово зігріває.

Штани обирайте цупкі, теплі й такі, які не промочить дощ та не продуває вітер. Під них одягніть термолосини.

Із собою у похід найкраще мати два види термобілизни. Білизна класу "актив" – та, у якій ви будете йти, і класу "пасив" – для сну.



У похід можна взяти дві куртки та два види термобілизни / Фото Kuluar

Взуття

Обов'язково беріть модель із гортексом. Так ваші ноги будуть захищені від вологи. Для додаткового комфорту використовуйте гамаші або туристичні бахіли.

Для того, аби запобігти обмороженню, взуття має бути досить просторим всередині. Вузькі та тісні моделі є небезпечними взимку.

Рюкзак

Пам'ятайте, що без рюкзака не обійтися навіть в одноденному поході. Сюди ви маєте покласти дощовик, запасні шкарпетки, додатковий одяг, індивідуальну аптечку, воду та їжу.

Їжа

Обов'язково майте із собою перекус. Це може бути шоколад, канапки, енергетичні батончики, горіхи й сухофрукти. Також взимку зручно мати з собою гарячий чай у термосі.

Окуляри

Сніг втомлює та сліпить очі, тому майте із собою окуляри від сонця. Найкраще обирати спеціальні моделі з високим рівнем захисту від ультрафіолету.

Трекінгові палиці

Цей атрибут знижує ризик травм, розвантажує коліна та всіляко полегшує життя туристам.



Трекінгові палиці дарують додатковий комфорт / Фото Pohod-v-gory

Зрештою, взимку потрібно йти в гори зі спеціальним провідником або в складі групи досвідчених туристів. Пам’ятайте, що гори полюбляють обережних та уважних мандрівників.

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