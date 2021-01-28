Физические упражнения помогают поддерживать тело и здоровье в тонусе. Доктор медицины Хуан Жозе Рейес сообщает, почему важно повышать свой иммунитет с помощью тренировок.

Источник: iHerb

Физические нагрузки имеют заметное влияние на иммунную систему, а еще – способствуют поддержанию здорового веса. Сбалансированная диета и физические упражнения – столбы, на которых держится здоровье человека.

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Замедление старения

Физические упражнения замедляют старение организма. Поскольку старение имеет очень сильное влияние на все органы и системы, иммунитет тоже страдает от него.

Регулярные тренировки, желательно на свежем воздухе, замедляют старение иммунной системы.



Регулярные тренировки поддерживают организм и замедляют старение / Фото Vpravda

Поддержка циркуляции крови

Умеренные аэробные нагрузки поддерживают здоровье сердца и улучшают кровообращение. Высокая мобилизация клеток сердца и крови приводит к мобилизации иммунного надзора.

Высокий иммунный надзор означает, что организм будет лучше следить за инфекциями и бороться с ними.

Противовоспалительный эффект

Регулярные тренировки обогащают организм кислородом и способствуют улучшению контроля за воспалительными сигналами. Растут силы организма сопротивляться воспалительным процессам.



Физические нагрузки обогащают организм кислородом / Фото Golbis

Сжигание калорий и поддержка здорового уровня жировой ткани

Ожирение, как и другие виды нарушения питания, вызывают хроническое слабовыраженное воспаление в организме. Это может вызвать нарушение работы иммунной системы.

Физические упражнения помогают снизить количество жира в организме и повысить его иммунные силы.

Спорт обеспечивает лучшую защиту после вакцинации

Исследования показывают, что люди, которые регулярно выполняют физические упражнения, лучше реагируют на вакцины.