Как поднять иммунитет: выдающийся профессор рассказывает о пользе физических упражнений
Физические упражнения помогают поддерживать тело и здоровье в тонусе. Доктор медицины Хуан Жозе Рейес сообщает, почему важно повышать свой иммунитет с помощью тренировок.
Источник: iHerb
Физические нагрузки имеют заметное влияние на иммунную систему, а еще – способствуют поддержанию здорового веса. Сбалансированная диета и физические упражнения – столбы, на которых держится здоровье человека.
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Замедление старения
Физические упражнения замедляют старение организма. Поскольку старение имеет очень сильное влияние на все органы и системы, иммунитет тоже страдает от него.
Регулярные тренировки, желательно на свежем воздухе, замедляют старение иммунной системы.
Регулярные тренировки поддерживают организм и замедляют старение / Фото Vpravda
Поддержка циркуляции крови
Умеренные аэробные нагрузки поддерживают здоровье сердца и улучшают кровообращение. Высокая мобилизация клеток сердца и крови приводит к мобилизации иммунного надзора.
Высокий иммунный надзор означает, что организм будет лучше следить за инфекциями и бороться с ними.
Противовоспалительный эффект
Регулярные тренировки обогащают организм кислородом и способствуют улучшению контроля за воспалительными сигналами. Растут силы организма сопротивляться воспалительным процессам.
Физические нагрузки обогащают организм кислородом / Фото Golbis
Сжигание калорий и поддержка здорового уровня жировой ткани
Ожирение, как и другие виды нарушения питания, вызывают хроническое слабовыраженное воспаление в организме. Это может вызвать нарушение работы иммунной системы.
Физические упражнения помогают снизить количество жира в организме и повысить его иммунные силы.
Спорт обеспечивает лучшую защиту после вакцинации
Исследования показывают, что люди, которые регулярно выполняют физические упражнения, лучше реагируют на вакцины.
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