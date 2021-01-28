Фізичні вправи допомагають підтримувати тіло і здоров'я в тонусі. Доктор медицини Хуан Жозе Рейес повідомляє, чому важливо підвищувати свій імунітет за допомогою тренувань.

Джерело: iHerb

Фізичні навантаження мають помітний вплив на імунну систему, а ще – сприяють підтримці здорової ваги. Збалансована дієта та фізичні вправи – стовпи, на яких тримається здоров'я людини.

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Уповільнення впливу старіння

Фізичні вправи уповільнюють старіння організму. Оскільки старіння робить надзвичайно сильний вплив на всі органи та системи, імунітет теж страждає від нього.

Регулярні тренування, бажано на свіжому повітрі, уповільнюють старіння імунної системи.



Регулярні тренування підтримують організм та уповільнюють старіння / Фото Vpravda

Підтримка циркуляції крові

Помірні аеробні навантаження підтримують здоров'я серця та покращують кровообіг. Висока мобілізація клітин серця й крові призводить до мобілізації імунного нагляду.

Високий імунний нагляд означає, що організм буде краще стежити за інфекціями та боротися з ними.

Протизапальний ефект

Регулярні тренування збагачують організм киснем та сприяють поліпшенню контролю за запальними сигналами. Зростають сили організму чинити опір запальним процесам.



Фізичні навантаження збагачують організм киснем / Фото Golbis

Спалювання калорій та підтримка здорового рівня жирової тканини

Ожиріння, як і інші види порушення харчування, викликають хронічне слабовиражене запалення в організмі. Це може викликати порушення роботи імунної системи.

Фізичні вправи допомагають знизити кількість жиру в організмі й підвищити його імунні сили.

Спорт забезпечує кращий захист після вакцинації

Дослідження доводять, що люди, які регулярно виконують фізичні вправи, краще реагують на вакцини.

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