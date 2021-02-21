Кроме того, что весна – период изменений, обновлений и новых стартов, это еще и отличное время для похудения. Диетологи привели несколько аргументов, почему начинать сжигать лишние килограммы лучше с марта.

Больше движения

С приходом тепла мы становимся активными. Становится легче просыпаться утром, не ленимся вылезать из-под одеяла. В этот период прогулки становятся более частыми и продолжительными, что очень хорошо помогает сбросить лишние килограммы.

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Весенняя уборка

Многие весной затевают генеральную уборку. Поэтому мытье окон, приведение в порядок дом или сезонные работы в саду можно приравнять к занятию спортом.

Интересный факт. В среднем человек сжигает 133 калории за полчаса уборки.



Во время пикника удается насытиться быстрее / Фото pixabay

Трапеза на свежем воздухе

Свежий воздух позволяет насытиться больше, съев меньше, чем обычно. Это объясняется тем, что прием пищи становится более медленным, когда вы в это время любуетесь пейзажем. В этот момент мозг посылает сигнал о сытости раньше, чем вы успеете съесть лишнее.

Первая зелень

Свежая зелень – отличный помощник в борьбе с лишним весом. И с приходом весны выбор большой: листья одуванчика, крапива, черемша, петрушка, зеленый лук, щавель, укроп.

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Калории сжигаются легче

Высокие температуры воздуха заставляют вас потеть больше, а это, в свою очередь, заставляет организм работать больше, чтобы регулировать температуру. Поэтому тренировки в теплую погоду фактически сжигает больше калорий.