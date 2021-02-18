Если вы замечали за собой, что постоянно хотите есть и не можете насытиться, на это есть причины, которые точно определить может только специалист. Но диетолог Альбина Комиссарова рассказала об основных из них.

А вы уверены, что едите много? Современный мир заставляет нас думать, что есть нужно просто птичьими порциями, а хлеб, крупы, макароны – пища для мужчин со значительным весом. 700 калорий вас не насытят, говорит Комиссарова.

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Вы едите достаточно сытных продуктов?

Если ваш рацион строится с высококалорийных, но не очень питательных продуктов, вы будете хотеть есть, несмотря на норму калорийности,

– уверяет диетолог.

По словам врача, в рационе должны быть продукты:

богатые белком: рыба, мясо, морепродукты, яйца, бобовые;

богатые клетчаткой: хлеб, крупы, макароны, овощи и фрукты;

растительные масла.



Следите за тем, чтобы в вашей тарелке было достаточное количество сложных углеводов / Фото pixabay

Ваш ужин на слишком ранний?

Как пишет Альбина Комиссарова, за 3 часа до сна – комфортный для организма временной промежуток. Не нужно ограничивать себя в еде после 18 часов – это миф, ведь не каждый человек готов выдержать 12 – 15 часовое голодание.

Вы правильно используете метод тарелки?

Если вы кладете на тарелку куриное филе, рис и брокколи и не наедаетесь, добавьте куриное бедро, рис с овощами и маслом и запеченные различные овощи. Вы не увеличите размер порции, но будете сыты,

– говорит специалист.

Вы точно едите достаточно сложных углеводов?

Как отмечает диетолог, 50% от нашего рациона должны составлять углеводы. Это значительное количество. Пусть в каждом приеме пищи будут углеводы. И даже во время ужина. Не бойтесь есть такую пищу после обеда. Крупы, макароны и хлеб – ваши друзья, а не враги.

Вы едите чаще, чем 2 раза в день?

Одно исследование показало, что люди, которые ели 4 раза в день, по сравнению с теми, кто ел 2 раза, меньше чувствовали голод в течение дня,

– добавила врач.

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Ваше переедание компульсивно?

"Вы набрасываетесь на еду, съедаете ее в больших количествах и затем чувствуете вину и снова ненасыщенность? Это повод обратиться к психологу", – говорит Альбина Комиссарова. Она также заверила, что переживать не нужно, просто часто эмоциональный фон мешает здоровому похудению. Поэтому с этим надо работать.