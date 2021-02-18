Якщо ви помічали за собою, що постійно хочете їсти і не можете насититися, то на це є причини, які точно визначити може тільки фахівець. Але дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла про основні з них.

А ви впевнені, що їсте багато?

Сучасний світ заставляє нас думати, що їсти потрібно просто пташиними порціями, а хліб, крупи, макарони – їжа для чоловіків зі значною вагою. 700 калорій вас не наситять, каже Коміссарова.

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Ви їсте достатньо ситних продуктів?

Якщо ваш раціон будується з висококалорійних, але не дуже поживних продуктів, ви будете хотіти їсти, попри норму калорійності,

– запевняє дієтологиня.

За словами лікарки, у раціоні повинні бути продукти:

багаті білком: риба, м'ясо, морепродукти, яйця, бобові;

багаті клітковиною: хліб, крупи, макарони, овочі і фрукти;

рослинні олії.



Стежте за тим, щоб у вашій тарілці була достатня кількість складних вуглеводів / Фото pixabay

Ваша вечеря на надто рання?

Як пише Альбіна Коміссарова, за 3 години до сну – комфортний для організму часовий проміжок. Не потрібно обмежувати себе у їжі після 18 години – це міф, адже не кожна людина готова витримати 12 – 15 годинне голодування.

Ви правильно використовуєте метод тарілки?

Якщо ви кладете на тарілку куряче філе, рис та броколі і не наїдаєтеся, додайте куряче стегно, рис з овочами і олією та запечені різні овочі. Ви не збільшите розмір порції, але будете ситі,

– говорить фахівець.

Ви точно їсте достатньо складних вуглеводів?

Як зазначає дієтологиня, 50% від нашого раціону повинні складати вуглеводи. Це значна кількість. Нехай у кожному прийомі їжі будуть вуглеводи. І навіть під час вечері. Не бійтеся їсти таку їжу після обіду. Крупи, макарони та хліб – ваші друзі, а не вороги.

Ви їсте частіше, ніж 2 рази на день?

Одне дослідження показало, що люди, які їли 4 рази на день, у порівнянні з тими, хто їв 2 рази, менше відчували голод впродовж дня,

– додала лікарка.

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Ваше переїдання компульсивне?

"Ви накидаєтеся на їжу, з'їдаєте її у великих кількостях і потім відчуваєте провину і знову ненасиченість? Це привід звернутися до психолога", – каже Альбіна Коміссарова. Вона також запевнила, що переживати не потрібно, просто часто емоційний фон заважає здоровому схудненню. Тому з цим варто працювати.