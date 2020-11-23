Почему важно рано просыпаться: тренер назвал несколько причин
Все мы слышали, что просыпаться нужно рано, так как это несет пользу для человеческого организма.
Какие же есть причины для раннего подъема, рассказал известный украинский тренер Андрей Хомицкий в своем Instagram.
Читайте Чтобы не заболеть: нутрициолог советует, как укрепить иммунитет зимой
В идеале нужно просыпаться с восходом солнца, но для этого нужно ложиться спать в 21:00. К сожалению, ритм нашей жизни, количество забот не позволяют отойти ко сну в 9 вечера. Соблюдая правила природы, мы получаем взамен физическую и эмоциональную подпитку, – пояснил Хомицкий.
Он рассказал, что сам встает рано по 5 причинам:
- Больше времени на себя;
- Высокая мозговая активность и высокая продуктивность;
- Хорошее настроение;
- Больше часов в сутках;
- Креатив и вдохновение – почти все из списка "Форбс" – "ранние птички".
Ранний подъем способствует общему здоровью и похудению / Фото yogatherapia-conf
Интересно В каких продуктах спрятан сахар: назван список
Все, кто рано просыпаются, – рано ложаться спать. Это факт. Человеческий организм — сложная система, функционирующая в часы бодрствования и сна. Эндокринная система вырабатывает гормон мелатонин с 22:00 до 2 часов ночи, причем синтезируется он только во время сна, – отметил Хомицкий.
Он напомнил, что гормон мелатонин отвечает за:
- молодость;
- обновление и деление клеток;
- хорошее настроение;
- нейтрализует свободные радикалы;
- активирует работу иммунитета;
- укрепляет стенки сосудов организма и головного мозга.
Ученые из Института сна проводили множество экспериментов, в ходе которых пришли к поразительному факту: чем раньше просыпается человек, тем энергичнее он себя чувствует. Также на основании материалов исследований ученые выяснили, что раннее утро (с 6 до 10 часов) – самое продуктивное время в плане креативности и эффективности труда, – добавил Хомицкий.
Поделиться новостью