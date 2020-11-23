Все мы слышали, что просыпаться нужно рано, так как это несет пользу для человеческого организма.

Какие же есть причины для раннего подъема, рассказал известный украинский тренер Андрей Хомицкий в своем Instagram.

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В идеале нужно просыпаться с восходом солнца, но для этого нужно ложиться спать в 21:00. К сожалению, ритм нашей жизни, количество забот не позволяют отойти ко сну в 9 вечера. Соблюдая правила природы, мы получаем взамен физическую и эмоциональную подпитку, – пояснил Хомицкий.

Он рассказал, что сам встает рано по 5 причинам:

Больше времени на себя; Высокая мозговая активность и высокая продуктивность; Хорошее настроение; Больше часов в сутках; Креатив и вдохновение – почти все из списка "Форбс" – "ранние птички".

Ранний подъем способствует общему здоровью и похудению / Фото yogatherapia-conf

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Все, кто рано просыпаются, – рано ложаться спать. Это факт. Человеческий организм — сложная система, функционирующая в часы бодрствования и сна. Эндокринная система вырабатывает гормон мелатонин с 22:00 до 2 часов ночи, причем синтезируется он только во время сна, – отметил Хомицкий.

Он напомнил, что гормон мелатонин отвечает за:

молодость;

обновление и деление клеток;

хорошее настроение;

нейтрализует свободные радикалы;

активирует работу иммунитета;

укрепляет стенки сосудов организма и головного мозга.

Кроме того, в это же время вырабатывается еще один гормон – соматотропин, который отвечает за рост, похудение, общее здоровье и долголетие организма.

Ученые из Института сна проводили множество экспериментов, в ходе которых пришли к поразительному факту: чем раньше просыпается человек, тем энергичнее он себя чувствует. Также на основании материалов исследований ученые выяснили, что раннее утро (с 6 до 10 часов) – самое продуктивное время в плане креативности и эффективности труда, – добавил Хомицкий.