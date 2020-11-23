Всі ми чули, що прокидатися треба рано, оскільки це приносить користь для людського організму.

Які ж є причини для раннього підйому, розповів відомий український тренер Андрій Хомицький у своєму Instagram.

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В ідеалі потрібно прокидатися зі сходом сонця, але для цього потрібно лягати спати о 21:00. На жаль, ритм нашого життя, кількість турбот не дозволяють відійти до сну о 9 вечора. Дотримуючись правил природи, натомість ми отримуємо фізичне і емоційне підживлення, – пояснив Хомицький.

Він розповів, що сам встає рано з 5 причин:

Більше часу на себе;

Висока мозкова активність і висока продуктивність;

Гарний настрій;

Більше години у добі;

Креатив і натхнення – майже всі зі списку "Форбс" – "ранні пташки".

Ранній підйом сприяє загальному здоров'ю і схудненню / Фото yogatherapia-conf

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Всі, хто рано прокидаються, – рано лягають спати. Це факт. Людський організм – складна система, яка функціонує у години неспання і сну. Ендокринна система виробляє гормон мелатонін з 22:00 до 2 години ночі, причому синтезується він лише під час сну, – зазначив Хомицький.

Він нагадав, що гормон мелатонін відповідає за:

молодість;

оновлення і поділ клітин;

гарний настрій;

нейтралізує вільні радикали;

активує роботу імунітету;

зміцнює стінки судин організму і головного мозку.

Крім того, у цей же час виробляється ще один гормон – соматотропін, який відповідає за ріст, схуднення, загальне здоров'я і довголіття організму.

Вчені з Інституту сну проводили безліч експериментів, під час яких прийшли до вражаючого факту: чим раніше прокидається людина, тим енергійніше вона почувається. Також на підставі матеріалів досліджень вчені з'ясували, що ранній ранок (з 6 до 10 годин) – найпродуктивніший час щодо креативності та ефективності праці, – додав Хомицький.