Достаточно часто мы слышим истории от людей, которые говорят, что регулярно занимаются спортом, но результатов при этом не видят.

Почему же так происходит, и какие ошибки допускаются, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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1. На тренировках вы забываете потренироваться

По словам Гречанюка, "народ в зале начинает с катания мячей по стене спинами, потом продолжает кататься на полу, перекладываясь на пенополиуретановые ролики, а потом приступает к ритуалу, которому сегодня максимально благоволят звезды". После этого 20 минут отводится на беговую дорожку и упражнения "для устойчивости на твердой поверхности". Таким образом получается абсолютно бесполезная тренировка.

2. Регулярная смена тренировки на "более лучшую"

У меня есть только одно правило касательно программ: какой бы она ни была – доделайте до конца. Если вы выбрали программу, дойдите до конца, – отметил Гречанюк.

По его словам, как правило, программа длится 6 недель, и даже если кажется, что она не помогла, следует ее продолжить до конца, чтобы были результаты.

3. Вы не умеете делать основные упражнения

Для того чтобы тренировки были результативными, необходимо освоить базовые упражнения со свободными весами (например, приседания со штангой).

Тренировки должны включать разную нагрузку / Фото fitnavigator

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4. Питание "компенсирует" тренировочные старания

Тренировки не помогут вам похудеть и прийти в хорошую форму, если вы неправильно питаетесь. Важно, чтобы не было излишка калорий, тогда результат не заставит себя ждать.

5. Вы занимаетесь ерундой между подходами

Вам нужно понять, что такое "отдых" в тренировке. Например, я между подходами основного упражнения как раз и делаю всякие штучки для гибкости, подвижности, коррекции и профилактики... Концентрация на своем теле, на своих целях, мысли о тренировке на самой тренировке сильно повышают эффективность, – отметил Гречанюк.