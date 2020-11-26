Досить часто ми чуємо історії від людей, які говорять, що регулярно займаються спортом, але результатів при цьому не бачать.

Чому ж так відбувається, і які помилки допускаються, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

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1. На тренуваннях ви забуваєте потренуватися

За словами Гречанюка, "народ в залі починає з катання м'ячів по стіні спинами, потім продовжує кататися на підлозі, перекладаючи на пенополіуретанові ролики, а потім приступає до ритуалу, яким сьогодні максимально прихильні зірки". Після цього 20 хвилин відводиться на бігову доріжку і вправи "для стійкості на твердій поверхні". Таким чином виходить абсолютно марне тренування.

2. Регулярна зміна тренування на "більш краще"

У мене є тільки одне правило щодо програм: якою б вона не була – доробіть до кінця. Якщо ви вибрали програму, дійдіть до кінця, – зазначив Гречанюк.

За його словами, як правило, програма триває 6 тижнів, і навіть якщо здається, що вона не допомогла, слід її продовжити до кінця, щоб були результати.

3. Ви не вмієте робити основні вправи

Для того щоб тренування були результативними, необхідно освоїти базові вправи з вільними вагами (наприклад, присідання зі штангою).

Тренування повинні включати різне навантаження / Фото fitnavigator

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4. Харчування "компенсує" тренувальні старання

Тренування не допоможуть вам схуднути і прийти в гарну форму, якщо ви неправильно харчуєтеся. Важливо, щоб не було надлишку калорій, тоді результат не змусить себе чекати.

5. Ви займаєтеся дурницями між підходами

Вам потрібно зрозуміти, що таке "відпочинок" в тренуванні. Наприклад, я між підходами основної вправи якраз і роблю всякі штучки для гнучкості, рухливості, корекції і профілактики... Концентрація на своєму тілі, на своїх цілях, думки про тренування на самому тренуванні сильно підвищують ефективність, – зазначив Гречанюк.