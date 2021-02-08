Ученые выяснили, почему при похудении человек выглядит усталым и более старым
Во время похудения жир теряется по всему телу, и подкожный жир на лице – не исключение. Из-за этого кожа начинает обвисать и выглядит более старой.
Источник:Plastic and Reconstructive Surgery
Ученые привлекли к исследованию 19 человек, проанализировав компьютерную томографию лица каждого. Процедуры были сделаны с разницей не менее 10 лет. А средний возраст участников на момент первого сканирования составлял 46 лет, а во время второго – 57.
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Сканирование проводилось с целью измерения изменений жировых отложений в области между глазами и ртом. При этом отмечается, что пациентам не делали подтяжку или других косметических процедур.
Во время похудения кожа лица начинает обвисать / Фото pinterest
По словам ученых, при похудении у человека опускаются челюсти, а значит "расплывается" подбородок. Но больше всего страдают глаза, ведь вокруг них и так меньше всего жира, а когда и он растворяется, то глазницы будто западают. Тогда человек выглядит уставшим.
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