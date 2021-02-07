Правильное питание сегодня в тренде, но не каждому легко дается отказаться от пищи, которая вредит здоровью. И чтобы вы не потерпели неудачу, рассказываем о трех простых способах придерживаться полезной диеты.

Источник: Harvard Health Blog

Предпочитайте натуральные продукты

Посмотрите в свою тарелку и отметьте, где полуфабрикаты, а где нет. Подумайте, как можно заменить продукты, которые подвергаются неоднократной обработке, на здоровую альтернативу. Это важно, потому что такую пищу связывают с хроническим воспалением, болезнями сердца, диабетом и раком.

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Откажитесь от полуфабрикатов и ешьте больше натуральных продуктов / Фото pexels

Одна из самых полезных систем питания – это средиземноморская диета, которая богата овощами, бобовыми, фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами, рыбой, птицей и нежирными молочными продуктами.

Придерживайтесь расписания

Запланируйте удобное время для трех основных приемов пищи и двух перекусов – и не ешьте в промежутках между ними. Это избавит вас от острого чувства голода, уменьшит стресс и сократит потребленную дневное количество калорий. Не планируйте ужин или перекус очень поздно, когда ваш организм готовится ко сну.

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Уменьшите размер порций

Попробуйте накладывать меньше. Не держите всю еду на столе, чтобы избежать соблазна взять себе добавки. Пусть перед вами стоит только тарелка с той порцией, что вы положили себе сначала. Не задерживайтесь за столом и не ешьте, когда чувствуете себя сытым. Полезно также попробовать считать калории, чтобы понимать, как много вы на самом деле едите.



Попробуйте не добирать добавки / Фото pexels