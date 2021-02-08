Під час схуднення жир втрачається по всьому тілу, і підшкірний жир на обличчі – не виняток. Через це шкіра починає обвисати і виглядає старішою.

Науковці залучили до дослідження 19 осіб, проаналізувавши комп'ютерну томографію обличчя кожного. Процедури були зроблені з різницею не менше як 10 років. А середній вік учасників на момент першого сканування становив 46 років, а під час другого – 57.

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Сканування проводилося з метою вимірювання змін жирових відкладень в області між очима та ротом. При цьому зазначається, що пацієнтам не робили підтяжку або інших косметичних процедур.



Під час схуднення шкіра обличчя починає обвисати / Фото pinterest

Так, загальний обсяг лицьового жиру в учасників експерименту зменшився приблизно на 12% при наступному скануванні.

За словами вчених, при схудненні у людини опускаються щелепи, а значить "розпливається" підборіддя. Але найбільше страждають очі, адже навколо них і так найменше жиру, а коли й він розчиняється, то очниці ніби западають. Тоді людина виглядає втомленою.

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Фахівці запропонували при схудненні вибирати дієти, в яких є жирна риба, фрукти й овочі.