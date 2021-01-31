Отеки – проблема с которой сталкиваются очень многие. Причины их появления могут быть различными.

Источник: инстаграм Светланы Никитчук

Откуда берутся отеки и как от них избавиться, рассказала спортивный диетолог Светлана Никитчук.

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Когда утром отражение не радует свежестью, а опухшее лицо и отечность приходится замазывать косметикой – это не норма, а сигнал: что-то не так. Если у вас нет серьезных заболеваний сердца, почек или гормонального сбоя, например, то причина кроется в питании, – отметила Никитчук.

Соль – первая причина, из-за которой могут появляться отеки. Речь идет о соли в следующих продуктах: солениях, фастфуде, колбасе, кетчупах и соусах, чипсах и пр. Норма – 6 граммов соли в день.

– первая причина, из-за которой могут появляться отеки. Речь идет о соли в следующих продуктах: и пр. Норма – 6 граммов соли в день. Сахар также задерживает воду в организме. Этот компонент есть везде: в молочной продукции (особенно в обезжиренной), готовых завтраках, соусах, консервах, соках, мучных и кондитерских изделиях и пр.

Соления могут вызывать отеки / Фото 7dach

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Даже несладкие мучные изделия могут стать причиной отечности, если у вас непереносимость глютена. Он содержится в клейковине изделий из белой муки. Реакция на глютен может включать в себя также покраснения на лице, прыщики, головные боли, подавленное состояние и др. Попробуйте не есть такую выпечку минимум 21 день, заменив на изделия из цельнозерновой муки и муки грубого помола. Если лицо придет в норму, скажите "нет" глютену навсегда, – пояснила диетолог.