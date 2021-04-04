Как правило, в первые несколько месяцев потеря веса более заметна. Но со временем наступает период застоя: когда не едите ничего вредного, а все равно не удается сбросить лишние килограммы, когда старательно заниматься, а мышцы не растут. Диетолог Андрей Невский назвал главные причины приостановления похудения.

Если, несмотря на все старания, вес не уменьшается и джинсы не падают с вас, вам нужно задать себе 5 вопросов. По словам Андрея Невского, в неправильном ответе на один из них и кроется причина.

К слову Известная диетолог назвала три правила здорового похудения

Вопрос: как давно я худею?

Правильный ответ – менее 2 месяца. Если больше, значит, пора сделать перерыв.

Отдых от дефицита калорий обязателен и должен быть не короче двух недель и не реже, чем раз в 2 месяца. Если организм не отдыхает, то переходит в режим экономии энергии. Худеть будет очень сложно и опасно для здоровья,

– говорит диетолог.

Вопрос: корректирую ли я калорийность рациона?

Правильный ответ – да, каждую неделю. Если есть сильный голод и стресс, повышайте калорийность. Если не удается похудеть и при этом нет голода вообще – снижайте.



Во время похудения важно делать перерыв / Фото pixabay

Вопрос: как у меня дела с гормонами?

Правильный ответ – анализы в порядке. Тем, кто не худеет даже на низкой калорийности (менее 1200 килокалорий в день), надо обязательно проверить работу щитовидной железы и уровень половых гормонов.

Вопрос: а точно похудения остановилось?

Правильный ответ – да, не уменьшаются объемы.

Цифра на весах не всегда показательна. Через жидкость масса тела колеблется в пределах суток до 2 килограммов. Следите за объемами тела – если они за последние 2 недели уменьшились хотя бы на полсантиметра, похудения продолжается, переживать не о чем,

– уверяет Невский.

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Вопрос: с той ли скоростью я худею?

Правильный ответ – рассчитывали ее индивидуально в зависимости от индекса массы тела (ИМТ). По словам специалиста, иногда может показаться, что процесс похудения слишком медленный, хотя оптимальная скорость для вас – 200 граммов в неделю. Узнать, на что ориентироваться, можно с помощью калькулятора ИМТ.