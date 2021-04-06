Большинство людей, которые стараются соблюдать диету, часто сталкиваются с непреодолимым желанием съесть перед сном едва ли не все, что есть в холодильнике. Диетолог Андрей Невский рассказал, почему так происходит.

Вы несбалансированно питались в течение дня

Вы думаете о балансе белков, жиров и углеводов в течение дня или хватаете, что под руку попадется? Позаботьтесь об этом заранее. В обеденный перерыв мы преимущественно ходим в одни и те же кафе, столовые, рестораны. Можно сфотографировать меню и составить свой сбалансированный обед в разных вариациях. Идеально брать еду из дома – так вы точно будете уверены в калорийности, составе и качестве блюда, советует диетолог.

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Вы слишком давно ели крайней раз

Если вы ужинаете в 18 – 19 часов, а ложитесь спать в полночь, то неудивительно, что хотите перед сном съесть слона.

Последний прием пищи должен быть за 1 – 2 часа до сна. Старайтесь ужинать позже или запланируйте еще один перекус. Если он будет в рамках дефицита – то на похудении не скажется,

– говорит Невский.



Есть лучше за 1 – 2 часа до сна / Фото pinterest

Вам не хватает положительных эмоций

Если в течение дня грустили, то желание компенсировать это состояние едой в конце дня можно объяснить. Здесь все сложнее. Как говорит специалист, заедание эмоций – это психологическая проблема, с которой лучше пойти к специалисту. Самостоятельно мы можем только понаблюдать за своим состоянием и связью эмоций с вечерним приемом пищи. Или просто отвлечься чем-то другим, кроме еды.

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Вы слишком резко сократили количество калорий

Здесь все очевидно: организм в шоке и требует "топлива". Никогда не впадайте в крайности, иначе крайность откликнется,

– предостерегает Андрей Невский.