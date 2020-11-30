Пытаясь сбросить лишние килограммы, когда их осталось совсем чуть-чуть, многие сталкиваются с проблемой, когда вес остановился, а мотивация исчезает.

Почему так происходит, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Почему остановился вес и жир не уходит

1. Диеты

Несбалансированное питание привело к тому, что организм отказывается использовать жировые запасы.

Это вы худеете, а ваше умное тело теряет стратегический резерв энергии, которая может пригодиться при дальнейшем снижении калорийности рациона, – пояснила Медушкина.

2. Гормоны

Женский организм должен иметь запас жира, чтобы была возможность беременеть и происходил синтез необходимых гормонов. Чем ближе вы находитесь к границе нормы жира, тем медленнее он будет уходить.

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3. Возраст

С возрастом вес набирается быстрее, а уходит все сложнее. Это объясняется физиологическими изменениями гормонального фона – происходит "перераспределение в соотношении жировой и мышечной массы не в пользу последней".

По ее словам, "причин, может, и несколько, но решение есть, и оно работает вне зависимости от ваших исходных данных". Это – комплексный подход, а именно: