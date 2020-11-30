Намагаючись скинути зайві кілограми, коли їх залишилося зовсім трохи, багато хто стикається з проблемою, коли вага зупинилася, а мотивація зникає.

Чому так відбувається, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Чому зупинилася вага і жир не йде

1. Дієти

Незбалансоване харчування привело до того, що організм відмовляється використовувати жирові запаси.

Це ви худнете, а ваше розумне тіло втрачає стратегічний резерв енергії, яка може стати в нагоді при подальшому зниженні калорійності раціону, – пояснила Медушкіна.

2. Гормони

Жіночий організм повинен мати запас жиру, щоб була можливість вагітніти і відбувався синтез необхідних гормонів. Чим ближче ви знаходитесь до межі норми жиру, тим повільніше він буде йти.

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3. Вік

З віком вага набирається швидше, а йде все складніше. Це пояснюється фізіологічними змінами гормонального фону – відбувається "перерозподіл в співвідношенні жирової і м'язової маси не на користь останньої".

За її словами, "причин, може, і кілька, але рішення є, і воно працює незалежно від ваших вихідних даних". Це – комплексний підхід, а саме: