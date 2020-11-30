Чому не йде жир: 3 основних причини
Намагаючись скинути зайві кілограми, коли їх залишилося зовсім трохи, багато хто стикається з проблемою, коли вага зупинилася, а мотивація зникає.
Чому так відбувається, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Чому зупинилася вага і жир не йде
1. Дієти
Незбалансоване харчування привело до того, що організм відмовляється використовувати жирові запаси.
Це ви худнете, а ваше розумне тіло втрачає стратегічний резерв енергії, яка може стати в нагоді при подальшому зниженні калорійності раціону, – пояснила Медушкіна.
2. Гормони
Жіночий організм повинен мати запас жиру, щоб була можливість вагітніти і відбувався синтез необхідних гормонів. Чим ближче ви знаходитесь до межі норми жиру, тим повільніше він буде йти.
Чому жир не йде: названі 3 причини / Фото builderbody
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3. Вік
З віком вага набирається швидше, а йде все складніше. Це пояснюється фізіологічними змінами гормонального фону – відбувається "перерозподіл в співвідношенні жирової і м'язової маси не на користь останньої".
За її словами, "причин, може, і кілька, але рішення є, і воно працює незалежно від ваших вихідних даних". Це – комплексний підхід, а саме:
- правильна тренувальна програма;
- збалансоване меню;
- дефіцит калорій.
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