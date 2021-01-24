Люди, которые поздно ложатся спать и отдыхают непродолжительное время, рискуют получить ожирение.

Как связаны сон, переедание и ожирение, пояснила диетолог Татьяна Лакуста в своем Instagram.

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Влияние сна на пищевое поведение и еды на сон взаимосвязано и без урегулирования этих двух процессов здоровье ЖКТ и пищевое поведение под вопросом. Неудивительно, что дефицит сна повышает риски ожирения из-за того, что несколько гормонов регулируются освещением, сном и временем поступления еды, – отметила Лакуста.

Она пояснила, что "уровни гормона роста, мелатонина, кортизола, лептина и грелина сильно коррелируют со сном".

Что чувствуют люди из-за недостатка сна

Высокую потребность во вредной еде (сладости, жирное, соленое, различный пищевой мусор).

(сладости, жирное, соленое, различный пищевой мусор). Отсутствие насыщаемости – человек ест, но не наедается.

– человек ест, но не наедается. Аппетит возникает чаще, чем обычно – происходят регулярные подъедания.

– происходят регулярные подъедания. Нежелание завтракать, но переедания вечером.

Недостаток сна является причиной многих проблем / Фото mc

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Поздние ( меньше, чем за 3 часа до сна), большие по объему ужины влияют в свою очередь так же плохо на сон – делают его более поверхностным, провоцируют рефлюкс содержимого желудка с изжогой, кашлем, храпу и склонностью к апное во сне(остановка дыхания). Поздний ужин = плохой сон = состояние невыспанности утром = избыточная тяга к еде на протяжении дня. Круг замкнулся, – подчеркнула Лакуста.

По словам специалиста, для того чтобы нормализовать питание и организовать сбалансированный рацион, необходимо в первую очередь урегулировать сон.