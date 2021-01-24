Поганий сон і ожиріння: дієтологиня пояснила зв'язок
Люди, які пізно лягають спати і відпочивають нетривалий час, ризикують отримати ожиріння.
Як пов'язані сон, переїдання і ожиріння, пояснила дієтологиня Тетяна Лакуста у своєму Instagram.
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Вплив сну на харчову поведінку і їжі на сон взаємопов'язані і без врегулювання цих двох процесів здоров'я шлунково-кишкового тракту і харчова поведінка під питанням. Не дивно, що дефіцит сну підвищує ризики ожиріння через те, що кілька гормонів регулюються освітленням, сном і часом надходження їжі, – зазначила Лакуста.
Вона пояснила, що "рівні гормону росту, мелатоніну, кортизолу, лептину і греліну сильно корелюють зі сном".
Що відчувають люди через нестачу сну
- Високу потребу у шкідливої їжі (солодощі, жирне, солоне, різний харчової сміття).
- Відсутність насичуваності – людина їсть, але не наїдається.
- Апетит виникає частіше, ніж зазвичай – відбуваються регулярні під'їдання.
- Небажання снідати, але переїдання ввечері.
Недолік сну є причиною багатьох проблем / Фото mc
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Пізні (менше, ніж за 3 години до сну), великі за обсягом вечері впливають у свою чергу так само погано на сон – роблять його більш поверхневим, провокують рефлюкс вмісту шлунку з печією, кашлем, хропіння і схильністю до апное уві сні (зупинка дихання). Пізня вечеря = поганий сон = стан невиспанності вранці = надлишкова тяга до їжі протягом дня. Коло замкнулося, – наголосила Лакуста.
За словами фахівця, для того щоб нормалізувати харчування і організувати збалансований раціон, необхідно в першу чергу врегулювати сон.
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