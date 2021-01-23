Що дають розвантажувальні дні: дієтологи пояснили нюанси
Розвантажувальні дні є відомим методом для очищення організму. Однак різні типи мають свої особливості.
Навіщо і кому потрібні розвантажувальні дні, в чому їх користь, і які є нюанси, розповіли у Клініці дієтології Самойленко в Instagram.
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Насправді, існує не зовсім правильне розуміння, для чого необхідно застосовувати такі варіанти розвантаження, як: лімфодренажний день, на зелених овочах, без вечері (fasting). Варто запам'ятати, якщо для вас дані методики є способом компенсувати сильне переїдання напередодні, то, на жаль, це буде рухом по замкнутому колу, і згодом може призвести до досить серйозної та недооціненої проблеми – розладу харчової поведінки, – зазначили дієтологи.
Що дають розвантажувальні дні
- Лімфодренажний день з чергуванням вуглеводів та білків допоможе зменшити набряки та виведе зайву рідину з організму.
- Розвантажувальний день на зелених овочах підійде тим, у кого є запальні захворювання органів шлунково-кишкового тракту.
- Пропуск вечері дозволить відчути легкість та підвищить апетит зранку. Крім того, за словами дієтологів, він є пусковим механізмом для відновлення на клітинному рівні.
Розвантажувальні дні мають свої особливості / Фото draizer
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Правила проведення розвантажувальних днів
- Якщо ви раціонально харчуєтеся та дотримуєтеся режиму напередодні, достатньо одного розвантажувального дня на тиждень.
- Лімфодренажні дні та пропуск вечері не рекомендується робити тим, хто має загострення хвороб ШКТ, інсулінорезистентність та подагру.
- Обов'язково дотримуйтеся режиму сну та водний баланс.
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