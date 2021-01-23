Разгрузочные дни являются известным методом для очищения организма. Однако разные типы имеют свои особенности.

Зачем и кому нужны разгрузочные дни, в чем их польза, и какие есть нюансы, рассказали в Клинике диетологии Самойленко в Instagram.

Интересно Похудение после 40 лет: какие продукты должны быть в рационе

На самом деле, существует не совсем правильное понимание, для чего необходимо применять такие варианты разгрузки, как: лимфодренажный день, на зеленых овощах, без ужина (fasting). Стоит запомнить, если для вас данные методики являются способом компенсировать сильное переедание накануне, то, к сожалению, это будет движением по замкнутому кругу, и впоследствии может привести к достаточно серьезной и недооцененной проблеме – расстройству пищевого поведения, – отметили диетологи.

Что дают разгрузочные дни

Лимфодренажный день с чередованием углеводов и белков поможет уменьшить отеки и выведет лишнюю жидкость из организма. Разгрузочный день на зеленых овощах подойдет тем, у кого есть воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Пропуск ужина позволит почувствовать легкость и повысит аппетит утром. Кроме того, по словам диетологов, он является пусковым механизмом для восстановления на клеточном уровне.

Разгрузочные дни имеют свои особенности / Фото draizer

Читайте Полезные продукты, от которых лучше отказаться при похудении

Правила проведения разгрузочных дней