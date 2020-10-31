Дети, которые плавали с раннего возраста, впоследствии имеют гораздо меньше проблем со здоровьем и развиваются быстрее. Врачи советуют плавать с детьми с первого месяца жизни.

Почему детям полезно проводить время в воде , рассказывает Active 24 .

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Приучать младенцев к воде можно с раннего возраста / Фото Akvadoctor

Родителям рекомендуют приучать младенцев к плаванию, начиная с третьей или четвертой недель . В таком возрасте дети еще совсем не имеют инстинктивного страха перед водой и умеют рефлекторно задерживать дыхание.

Вода – привычная стихия для новорожденных, ведь они находились в такой среде целых 9 месяцев . Дети имеют отличные плавательные рефлексы.

Занятия плаванием развивают ребенка и закаляют его . Кроме того, они хорошо влияют на нервную систему человека – даже если этому человеку всего месяц от роду.



Новорожденные имеют хорошие плавательные рефлексы / Фото Akvadoctor

Во время тренировок укрепляется сердце, сосуды и увеличиваются легкие. Скелет и мышцы развиваются гармонично и правильно. Это формирует основы здоровья на всю жизнь.

Первые "уроки" плавания можно проводить дома. Идти с малышом в бассейн советуют после трех месяцев .

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Нужно все время следить за самочувствием малыша / Фото Letidor

Младенцам такого возраста рекомендуют заниматься разнообразными процедурами не более, чем один час . Из них полчаса – непосредственно плавание, а остальное время нужно посвятить разминке и легкому массажу .

Нужно тщательно следить за самочувствием ребенка и соблюдать все правила безопасности. Если малыш плохо себя чувствует или имеет какие-либо заболевания либо сыпь на коже – от плавания надо воздержаться.