Плавание для новорожденных: преимущества и польза для детей
Дети, которые плавали с раннего возраста, впоследствии имеют гораздо меньше проблем со здоровьем и развиваются быстрее. Врачи советуют плавать с детьми с первого месяца жизни.
Почему детям полезно проводить время в воде, рассказывает Active 24.
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Приучать младенцев к воде можно с раннего возраста / Фото Akvadoctor
Родителям рекомендуют приучать младенцев к плаванию, начиная с третьей или четвертой недель. В таком возрасте дети еще совсем не имеют инстинктивного страха перед водой и умеют рефлекторно задерживать дыхание.
Вода – привычная стихия для новорожденных, ведь они находились в такой среде целых 9 месяцев. Дети имеют отличные плавательные рефлексы.
Занятия плаванием развивают ребенка и закаляют его. Кроме того, они хорошо влияют на нервную систему человека – даже если этому человеку всего месяц от роду.
Новорожденные имеют хорошие плавательные рефлексы / Фото Akvadoctor
Во время тренировок укрепляется сердце, сосуды и увеличиваются легкие. Скелет и мышцы развиваются гармонично и правильно. Это формирует основы здоровья на всю жизнь.
Первые "уроки" плавания можно проводить дома. Идти с малышом в бассейн советуют после трех месяцев.
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Нужно все время следить за самочувствием малыша / Фото Letidor
Младенцам такого возраста рекомендуют заниматься разнообразными процедурами не более, чем один час. Из них полчаса – непосредственно плавание, а остальное время нужно посвятить разминке и легкому массажу.
Нужно тщательно следить за самочувствием ребенка и соблюдать все правила безопасности. Если малыш плохо себя чувствует или имеет какие-либо заболевания либо сыпь на коже – от плавания надо воздержаться.
Температура воды в бассейне или ванне не должна опускаться ниже 32 градусов. Никогда не оставляйте младенца без присмотра и всегда следите за его реакцией на массаж, разминку и плавание.
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