Діти, які плавали з раннього віку, згодом мають набагато менше проблем зі здоров'ям і розвиваються швидше. Лікарі радять плавати з малюками з першого місяця життя.

Чому дітям корисно проводити час у воді, розповідає Active 24.

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Привчати немовлят до води можна з раннього віку / Фото Akvadoctor

Батькам рекомендують привчати немовлят до плавання, починаючи з третього або четвертого тижнів. У такому віці малюки ще зовсім не мають інстинктивного страху перед водою і вміють рефлекторно затримувати дихання.

Вода – звична стихія для новонароджених, адже вони перебували у такому середовищі цілих 9 місяців. Діти мають чудові плавальні рефлекси.

Заняття плаванням розвивають дитину і загартовують її. Окрім того, вони добре впливають на нервову систему людини – навіть якщо цій людині усього місяць від народження.



Новонароджені мають хороші плавальні рефлекси / Фото Akvadoctor

Під час тренувань укріплюється серце, судини та збільшуються легені. Скелет і м'язи розвиваються гармонійно і правильно. Це формує основи здоров'я на все життя.

Перші "уроки" плавання можна проводити вдома. Йти з малюком в басейн радять після трьох місяців.

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Потрібно увесь час стежити за самопочуттям малюка / Фото Letidor

Немовлятам такого віку рекомендують займатися різноманітними процедурами не більше, ніж годину. З них пів години – безпосередньо плавання, а решту часу потрібно присвятити розминці й легкому масажу.

Потрібно ретельно стежити за самопочуттям малюка й дотримуватися усіх правил безпеки. Якщо дитина погано себе почуває або має будь-які захворювання чи висипи на шкірі – від плавання треба утриматися.

Температура води в басейні або ванні не повинна опускатися нижче 32 градусів. Ніколи не залишайте немовля без нагляду і завжди слідкуйте за його реакцією на масаж, розминку й плавання.