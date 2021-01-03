Планка: что это такое и как правильно стоять
Наверное, каждый слышал о таком упражнении как планка, и о потрясающих результатах после выполнения.
Что такое планка и как правильно делать это популярное упражнение, рассказывает Active 24.
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ПланкаСтатическое упражнение на полу с упором на руки или предплечья. Считается одним из наиболее эффективных способов подтянуть тело и убрать живот. Для выполнения требуется ровная поверхность.
Что дает планка
- Укрепляет мышцы кора.
- Улучшает состояние мышц спины.
- Ускоряет обмен веществ.
- Улучшает осанку.
- Развивает чувство равновесия.
- Улучшает гибкость.
- Улучшает психологическое состояние.
Противопоказания
Планку не рекомендуется выполнять людям, у которых есть:
- травмы суставов;
- воспалительные процессы в организме;
- проблемы со спиной и позвоночником;
- гипертония.
Как правильно стоять в планке
Планку необходимо выполнять правильно / Фото fat killers, Instagram
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Смотрите на видео, как стоять в планке:
Помните: перед тренировками в любом случае рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Это поможет убедиться в том, что упражнение вам не противопоказано.
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