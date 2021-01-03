Наверное, каждый слышал о таком упражнении как планка, и о потрясающих результатах после выполнения.

Что такое планка и как правильно делать это популярное упражнение, рассказывает Active 24.

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Планка Статическое упражнение на полу с упором на руки или предплечья. Считается одним из наиболее эффективных способов подтянуть тело и убрать живот. Для выполнения требуется ровная поверхность.

Что дает планка

Укрепляет мышцы кора.

Улучшает состояние мышц спины.

Ускоряет обмен веществ.

Улучшает осанку.

Развивает чувство равновесия.

Улучшает гибкость.

Улучшает психологическое состояние.

Противопоказания

Планку не рекомендуется выполнять людям, у которых есть:

травмы суставов;

воспалительные процессы в организме;

проблемы со спиной и позвоночником;

гипертония.

Как правильно стоять в планке

Планку необходимо выполнять правильно / Фото fat killers, Instagram

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Смотрите на видео, как стоять в планке:

Помните: перед тренировками в любом случае рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Это поможет убедиться в том, что упражнение вам не противопоказано.