Напевно, кожен чув про таку вправу як планка, і про приголомшливі результати після виконання.

Що таке планка і як правильно робити це популярна вправа, розповідає Active 24.

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Планка Статична вправа на підлозі з упором на руки або передпліччя. Вважається одним з найбільш ефективних способів підтягнути тіло і прибрати живіт. Для виконання потрібна рівна поверхня.

Що дає планка

Зміцнює м'язи кора.

Покращує стан м'язів спини.

Прискорює обмін речовин.

Покращує поставу.

Розвиває почуття рівноваги.

Покращує гнучкість.

Покращує психологічний стан.

Протипоказання

Планку не рекомендується виконувати людям, у яких є:

травми суглобів;

запальні процеси в організмі;

проблеми зі спиною і хребтом;

гіпертонія.

Як правильно стояти в планці

Планку необхідно виконувати правильно / Фото fat killers, Instagram

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Дивіться на відео, як стояти в планці:

Помните: перед тренировками в любом случае рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Это поможет убедиться в том, что упражнение вам не противопоказано.