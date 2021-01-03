Планка: що це таке і як правильно стояти
Напевно, кожен чув про таку вправу як планка, і про приголомшливі результати після виконання.
Що таке планка і як правильно робити це популярна вправа, розповідає Active 24.
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ПланкаСтатична вправа на підлозі з упором на руки або передпліччя. Вважається одним з найбільш ефективних способів підтягнути тіло і прибрати живіт. Для виконання потрібна рівна поверхня.
Що дає планка
- Зміцнює м'язи кора.
- Покращує стан м'язів спини.
- Прискорює обмін речовин.
- Покращує поставу.
- Розвиває почуття рівноваги.
- Покращує гнучкість.
- Покращує психологічний стан.
Протипоказання
Планку не рекомендується виконувати людям, у яких є:
- травми суглобів;
- запальні процеси в організмі;
- проблеми зі спиною і хребтом;
- гіпертонія.
Як правильно стояти в планці
Планку необхідно виконувати правильно / Фото fat killers, Instagram
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Дивіться на відео, як стояти в планці:
Помните: перед тренировками в любом случае рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Это поможет убедиться в том, что упражнение вам не противопоказано.
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