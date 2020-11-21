Как перестать сутулиться: упражнения для всех, кто работает в офисе
Сидячий образ жизни непременно приводит к тому, что мы начинаем сутулиться. Узнайте, как расслабить и выровнять спину прямо в офисе.
О том, как перестать сутулиться, сообщает реабилитолог Александр Ледень в своем Instagram.
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Осанка влияет на здоровье всего тела / Фото blog.pokupon.ua
Это упражнение можно выполнять рядом с собственным рабочим местом. Делайте его регулярно и увидите результат.
Как выполнять упражнение от сутулости
- Займите нейтральную позицию. Можно делать упражнение стоя или сидя.
- Для того чтобы зафиксировать поясницу, напрягите ягодицы и пресс.
- Сведите лопатки вместе, плечи опустите вниз.
- Поднимите согнутые руки перед собой. Ладони направьте вверх, большие пальцы "смотрят" наружу.
- На вдохе изо всех сил разводите руки в стороны: по направлению больших пальцев.
- На выдохе вернитесь в исходное положение.
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Спина требует особого внимания / Фото Trendymen
Выполните 20-25 повторов. Лучше всего делать это упражнение каждый день. Следите, чтобы ваши лопатки всегда были максимально сведены вместе.
Видео, как выполнять упражнение от сутулости, смотрите здесь:
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