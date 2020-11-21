Сидячий образ жизни непременно приводит к тому, что мы начинаем сутулиться. Узнайте, как расслабить и выровнять спину прямо в офисе.

О том, как перестать сутулиться, сообщает реабилитолог Александр Ледень в своем Instagram .

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Осанка влияет на здоровье всего тела / Фото blog.pokupon.ua

Это упражнение можно выполнять рядом с собственным рабочим местом . Делайте его регулярно и увидите результат.

Как выполнять упражнение от сутулости

Займите нейтральную позицию. Можно делать упражнение стоя или сидя . Для того чтобы зафиксировать поясницу, напрягите ягодицы и пресс . Сведите лопатки вместе, плечи опустите вниз. Поднимите согнутые руки перед собой. Ладони направьте вверх, большие пальцы "смотрят" наружу . На вдохе изо всех сил разводите руки в стороны : по направлению больших пальцев. На выдохе вернитесь в исходное положение .

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Спина требует особого внимания / Фото Trendymen

Выполните 20-25 повторов . Лучше всего делать это упражнение каждый день . Следите, чтобы ваши лопатки всегда были максимально сведены вместе.