Сидячий спосіб життя неодмінно призводить до того, що ми починаємо сутулитися. Дізнайтеся, як розслабити й вирівняти спину прямо в офісі.

Про те, як перестати сутулитися, повідомляє реабілітолог Олександр Ледень у своєму Instagram.

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Постава впливає на здоров'я всього тіла / Фото blog.pokupon.ua

Цю вправу можна виконувати поруч з власним робочим місцем. Робіть її регулярно і побачите результат.

Як виконувати вправи від сутулості

Займіть нейтральну позицію. Можна робити вправу стоячи або сидячи. Для того, щоб зафіксувати поперек, напружте сідниці й прес. Зведіть лопатки разом, плечі опустіть донизу. Підніміть зігнуті руки перед собою. Долоні направте догори, великі пальці "дивляться" назовні. На вдиху щосили розводьте руки в сторони: за напрямком великих пальців. На видиху поверніться в початкову позицію.

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Спина потребує особливої уваги / Фото Trendymen

Виконайте 20-25 повторів. Найкраще робити цю вправу щодня. Стежте, щоб ваші лопатки завжди були максимально зведені разом.

Відео, як виконувати вправу від сутулості, дивіться тут: