Як перестати сутулитися: вправи для всіх, хто працює в офісі
Сидячий спосіб життя неодмінно призводить до того, що ми починаємо сутулитися. Дізнайтеся, як розслабити й вирівняти спину прямо в офісі.
Про те, як перестати сутулитися, повідомляє реабілітолог Олександр Ледень у своєму Instagram.
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Постава впливає на здоров'я всього тіла / Фото blog.pokupon.ua
Цю вправу можна виконувати поруч з власним робочим місцем. Робіть її регулярно і побачите результат.
Як виконувати вправи від сутулості
- Займіть нейтральну позицію. Можна робити вправу стоячи або сидячи.
- Для того, щоб зафіксувати поперек, напружте сідниці й прес.
- Зведіть лопатки разом, плечі опустіть донизу.
- Підніміть зігнуті руки перед собою. Долоні направте догори, великі пальці "дивляться" назовні.
- На вдиху щосили розводьте руки в сторони: за напрямком великих пальців.
- На видиху поверніться в початкову позицію.
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Спина потребує особливої уваги / Фото Trendymen
Виконайте 20-25 повторів. Найкраще робити цю вправу щодня. Стежте, щоб ваші лопатки завжди були максимально зведені разом.
Відео, як виконувати вправу від сутулості, дивіться тут:
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