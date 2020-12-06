Парные тренировки – занятия, которые очень увлекают и мотивируют. Ведь тренироваться можно с подругой, другом или любимым человеком.

Каким спортом можно заниматься вдвоем, и какие особенности у этих направлений, рассказывает mixsport в Instagram.

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Йога

Парная йога не является новинкой. Даже в древней практике есть асаны для двоих. Подобные тренировки учат доверять друг другу и лучше понимать своего партнера.

Сквош

Игра в сквош – замечательный метод для улучшения физической формы и способ приятно провести время. Кроме того, сквош подходит для людей любого возраста и любой физической формы.

Танцы

Танцы в паре помогут развить свою пластичность и грацию, а также избавиться от лишних калорий и держать мышцы в тонусе.

Парные тренировки не только полезные, но и веселые / Фото championat

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Бег

Если вы идете на пробежку – возьмите с собой еще кого-то. Это будет не только весело, но и придаст вам дополнительную мотивацию.

Велоспорт

Катание на велосипеде вдвоем – это весело, активно и полезно. Отличный способ провести время с близким человеком, особенно в условиях карантина.