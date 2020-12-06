Парні тренування: що це таке та в чому їхня особливість
Парні тренування – заняття, які дуже захоплюють і мотивують. Адже тренуватися можна з подругою, другом або коханою людиною.
Яким спортом можна займатися вдвох, і які особливості у цих напрямків, розповідає mixsport в Instagram.
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Йога
Парна йога – не є новинкою. Навіть у стародавній практиці є асани для двох. Подібні тренування вчать довіряти один одному та краще розуміти свого напарника.
Сквош
Гра у сквош – чудовий метод для покращення фізичної форми та спосіб приємно провести час. Крім того, сквош підходить для людей будь-якого віку та будь-якої фізичної форми.
Танці
Танці у парі допоможуть розвити свою пластичність та грацію, а також позбутися зайвих калорій і тримати м'язи у тонусі.
Парні тренування не лише корисні, але й веселі / Фото championat
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Біг
Якщо ви йдете на пробіжку – візьміть з собою ще когось. Це буде не лише весело, але й додасть вам додаткової мотивації.
Велоспорт
Катання на велосипеді удвох – це весело, активно та корисно. Відмінний способ провести час з близькою людиною, особливо в умовах карантинних обмежень.
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