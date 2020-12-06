Парні тренування – заняття, які дуже захоплюють і мотивують. Адже тренуватися можна з подругою, другом або коханою людиною.

Яким спортом можна займатися вдвох, і які особливості у цих напрямків, розповідає mixsport в Instagram.

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Йога

Парна йога – не є новинкою. Навіть у стародавній практиці є асани для двох. Подібні тренування вчать довіряти один одному та краще розуміти свого напарника.

Сквош

Гра у сквош – чудовий метод для покращення фізичної форми та спосіб приємно провести час. Крім того, сквош підходить для людей будь-якого віку та будь-якої фізичної форми.

Танці

Танці у парі допоможуть розвити свою пластичність та грацію, а також позбутися зайвих калорій і тримати м'язи у тонусі.

Парні тренування не лише корисні, але й веселі / Фото championat

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Біг

Якщо ви йдете на пробіжку – візьміть з собою ще когось. Це буде не лише весело, але й додасть вам додаткової мотивації.

Велоспорт

Катання на велосипеді удвох – це весело, активно та корисно. Відмінний способ провести час з близькою людиною, особливо в умовах карантинних обмежень.