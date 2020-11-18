Овощная диета: можно ли на ней похудеть и удерживать вес
Овощная диета пользуется популярностью среди многих людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов.
Какие особенности этой диеты, в чем ее преимущества и недостатки, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.
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Во время похудения организм должен получать необходимые витамины, макро- и микроэлементы. Овощная диета помогает избавиться от лишнего веса, насыщает организм нужными витаминами и клетчаткой, однако в ней есть как плюсы, так и минусы.
Как работает овощная диета
Лучшее время для овощной диеты – лето или осень – сезон натуральных продуктов. Потребляя их, ограничиваются жиры и простые углеводы. В организме активируются процессы, которые помогают сбрасывать вес, а именно:
- быстрое насыщение благодаря большому содержанию клетчатки;
- переедание;
- перекусы становятся неактуальными, поскольку овощи – условные углеводы, которые дольше перевариваются и усваиваются;
- овощи и фрукты – продукты низкокалорийные, поэтому организм будет расходовать уже имеющиеся жировые отложения;
- овощи нормализуют пищеварение и ускоряют обмен веществ,
- также запускается процесс липолиза;
- организм не испытывает стресс благодаря насыщению витаминами и макроэлементами.
Овощная диета позволяет сбросить лишний вес / Фото a-eda
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Если правильно составить меню, то овощная диета позволит эффективно избавиться от лишних килограмм. Данная диета помогает быстро избавиться от лишних килограмм из-за того, что человек исключает из рациона быстрые углеводы, жиры и даже белок. Суть диеты сводится к тому, что необходимо питаться овощами. Из-за дефицита калорий организм начинает активно растрачивать энергию из жировых запасов, – пояснила Юсюз.
Особенности овощной диеты: плюсы и минусы
По словам Юсюз, так можно сбросить 3-5 лишних кг всего за 7-10 дней – это самое главное преимущества овощной диеты, однако есть и нюансы.
Как только человек вернется к прежнему рациону – килограммы тоже вернутся.
К минусам овощной диеты можно отнести следующее:
- большое количество клетчатки, которое человек будет потреблять с продуктами, может негативно повлиять на работу желудка;
- у многих появляются проблемы со стулом;
- людям с повышенной кислотностью желудка нельзя употреблять слишком кислые продукты.
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