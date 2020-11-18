Овощная диета пользуется популярностью среди многих людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов.

Какие особенности этой диеты, в чем ее преимущества и недостатки, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.

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Во время похудения организм должен получать необходимые витамины, макро- и микроэлементы. Овощная диета помогает избавиться от лишнего веса, насыщает организм нужными витаминами и клетчаткой, однако в ней есть как плюсы, так и минусы.

Как работает овощная диета

Лучшее время для овощной диеты – лето или осень – сезон натуральных продуктов. Потребляя их, ограничиваются жиры и простые углеводы. В организме активируются процессы, которые помогают сбрасывать вес, а именно:

быстрое насыщение благодаря большому содержанию клетчатки;

переедание;

перекусы становятся неактуальными, поскольку овощи – условные углеводы, которые дольше перевариваются и усваиваются;

овощи и фрукты – продукты низкокалорийные, поэтому организм будет расходовать уже имеющиеся жировые отложения;

овощи нормализуют пищеварение и ускоряют обмен веществ,

также запускается процесс липолиза;

организм не испытывает стресс благодаря насыщению витаминами и макроэлементами.

Овощная диета позволяет сбросить лишний вес / Фото a-eda

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Если правильно составить меню, то овощная диета позволит эффективно избавиться от лишних килограмм. Данная диета помогает быстро избавиться от лишних килограмм из-за того, что человек исключает из рациона быстрые углеводы, жиры и даже белок. Суть диеты сводится к тому, что необходимо питаться овощами. Из-за дефицита калорий организм начинает активно растрачивать энергию из жировых запасов, – пояснила Юсюз.

Особенности овощной диеты: плюсы и минусы

По словам Юсюз, так можно сбросить 3-5 лишних кг всего за 7-10 дней – это самое главное преимущества овощной диеты, однако есть и нюансы.

Как только человек вернется к прежнему рациону – килограммы тоже вернутся.

К минусам овощной диеты можно отнести следующее: