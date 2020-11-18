Овочева дієта користується популярністю серед багатьох людей, які хочуть позбутися від зайвих кілограмів.

Які особливості цієї дієти, в чому її переваги і недоліки, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.

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Під час схуднення організм повинен отримувати необхідні вітаміни, макро- і мікроелементи. Овочева дієта допомагає позбавитися від зайвої ваги, насичує організм потрібними вітамінами і клітковиною, проте в ній є як плюси, так і мінуси.

Як працює овочева дієта

Кращий час для овочевої дієти – літо або осінь – сезон натуральних продуктів. Споживаючи їх, обмежуються жири і прості вуглеводи. В організмі активуються процеси, які допомагають скидати вагу, а саме:

швидке насичення завдяки великому вмісту клітковини;

переїдання;

перекушування стають неактуальними, оскільки овочі – умовні вуглеводи, які довше перетравлюються і засвоюються;

овочі і фрукти – продукти низькокалорійні, тому організм буде витрачати вже наявні жирові відкладення;

овочі нормалізують травлення і прискорюють обмін речовин,

також запускається процес ліполізу;

організм не відчуває стрес завдяки насиченню вітамінами і макроелементами.

Овочева дієта дозволяє скинути зайву вагу / Фото a-eda

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Якщо правильно скласти меню, то овочева дієта дозволить ефективно позбутися від зайвих кілограмів. Дана дієта допомагає швидко позбутися від зайвих кілограмів через те, що людина виключає з раціону швидкі вуглеводи, жири і навіть білок. Суть дієти зводиться до того, що необхідно харчуватися овочами. Через дефіцит калорій організм починає активно витрачати енергію з жирових запасів, – пояснила Юсюз.

Особливості овочевої дієти: плюси та мінуси

За словами Юсюз, так можна скинути 3-5 зайвих кг всього за 7-10 днів – це найголовніша перевага овочевої дієти, проте є і нюанси.

Як тільки людина повернеться до колишнього раціону – кілограми теж повернуться.

До мінусів овочевої дієти можна віднести наступне: