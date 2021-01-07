После похудения волос может тускнеть и терять блеск и шелковистость.

Решить эту проблему поможет качественное питание. Какие продукты стоит употреблять для того, чтобы иметь здоровые волосы, рассказала фитнес-тренер fat killers в Instagram.

Читайте Как снизить нагрузку от праздничных блюд: 10 лайфхаков от диетологов

Шикарные волосы – женская гордость! Улучшив наше питание – мы можем качественно изменить состояние волос и сделать их крепкими и здоровыми! – отметила fat killers.

Какие продукты употреблять

Брокколи содержит витамины А, С и кальций, которые способствуют росту волос и стимулируют выработку кожного сала для здоровой кожи головы. Кроме того, брокколи укрепляет волосы и борется с выпадением.

Авокадо – продукт, богатый витамином Е. Он способствует быстрому росту и борется с сухостью волос.

Шпинат – источник витаминов А и С, которые необходимы организму для выработки кожного сала.

Помидоры содержат ликопин, биотин, витамины А и С.

Бобовые наполнены железом, цинком и биотином.

Дефицит биотина приводит к нездоровым волосам. Фолиевая кислота и белок помогают укрепить кутикулу волоса, регенерируют клетки кожи головы,, ускоряют рост и уменьшают выпадение волос, – пояснила fat killers.

Интересно Что делать, если нет сил: секреты фитнес-тренера​

Киви содержит витамин С и Е, антиоксиданты, фолиевую кислоту, цинк, кальций и железо.

Морковь богата витамином А, что способствует здоровью кожи головы.

Орехи

Грецкие орехи богаты альфа-линоленовой кислотой, являющейся незаменимой жирной кислотой Омега-3, которая кондиционирует волосы.

Кешью, миндаль, орехи пекан и грецкие орехи также являются отличными источниками цинка, который останавливает выпадение волос.

Помните, что вид ваших волос напрямую зависит от состояния вашей эндокринной системы и питания, имеет на нее прямое влияние, – отметила фитнес-тренер.