Эта проблема особенно актуальна для женщин и мужчин зимой. Рассказываем, есть ли универсальный рецепт борьбы с усталостью и беспомощностью.

Существует несколько вариантов того, как выйти из ситуации, когда нет сил. Советы дает фитнес-тренер и мастер спорта по спортивной гимнастике Дарья Мороз в своем блоге в Instagram.

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Не нужно заставлять себя проводить день супер-продуктивно

Дайте себе отдохнуть, сделайте меньше работы, или вообще возьмите выходной. Не нужно выполнять сложное тренировки или ходить на дальние расстояния. Организм сигнализирует вам об усталости, услышьте его сигналы.



Усталость сигнализирует о том, что организму нужен отдых / Фото Gestaltclub

Хотя иногда аппетит приходит во время еды. И достаточно только начать что-то делать, как силы возвращаются. Но точно не нужно заставлять себя и выполнять дела на грани истощения.

Попробуйте сделать растяжку или разминку



Легкая растяжка может помочь разбудить тело / Фото Lifehaker

Начните двигаться и плавно задействуйте все тело. Спорт стимулирует выработку дофамина, поэтому после небольшой простой тренировки вы будете чувствовать себя лучше. Возможно, дальше у вас хватит сил и на более сложную тренировку.