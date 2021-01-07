Ця проблема особливо актуальна для жінок та чоловіків взимку. Розповідаємо, чи є універсальний рецепт боротьби з втомою та безпорадністю.

⁣Існує кілька варіантів того, як вийти з ситуації, коли немає сил. Поради дає фітнес-тренерка і майстер спорту зі спортивної гімнастики Дар'я Мороз у своєму блозі в Instagram.

Схоже Повне розслаблення: 30-хвилинне тренування для відпочинку та перезавантаження

Не потрібно змушувати себе проводити день супер-продуктивно

Дайте собі відпочити, зробіть менше роботи, або й взагалі візьміть вихідний. Не потрібно виконувати складне тренування чи ходити на далекі відстані. Організм сигналізує вам про втому, почуйте його сигнали.



Втома сигналізує про те, що організму потрібен відпочинок / Фото Gestaltclub

Хоча інколи апетит приходить під час їжі. І достатньо тільки почати щось робити, як сили повертаються. Але точно не потрібно змушувати себе і виконувати справи на межі виснаження.

Спробуйте зробити розтяжку або розминку



Легка розтяжка може допомогти розбудити тіло / Фото Lifehaker

Почніть рухатися і плавно задіюйте все тіло. Спорт стимулює вироблення дофаміну, тому після невеликого простого тренування ви будете почуватися краще. Можливо, далі у вас вистачить сил і на складніше тренування.

Читайте Пружні сідниці – це реально: майстриня спорту показала ефективний метод