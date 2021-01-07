Після схуднення волосся може тьмяніти та втрачати блиск і шовковистість.

Вирішити цю проблему допоможе якісне харчування. Які продукти варто вживати для того, щоб мати здорове волосся, розповіла фітнес-тренерка fat killers в Instagram.

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Шикарне волосся – жіноча гордість! Поліпшивши наше харчування – ми можемо якісно змінити стан волосся і зробити їх міцнішими і здоровішими! – зазначила fat killers.

Які продукти вживати

Броколі містить вітаміни А, С та кальцій, які сприяють росту волосся та стимулюють вироблення шкірного сала для здорової шкіри голови. Крім того, броколі зміцнює волосся і бореться з випадінням.

Авокадо – продукт, багатий вітаміном Е. Він сприяє швидкому росту і бореться з сухістю волосся.

Шпинат – джерело вітамінів А та С, які необхідні організму для вироблення шкірного сала.

Помідори містять лікопін, біотин, вітаміни А і С.

Бобові наповнені залізом, цинком і біотином.

Дефіцит біотину призводить до нездорового волосся. Фолієва кислота і білок допомагають зміцнити кутикулу волосся, регенерують клітини шкіри голови і прискорюють ріст та зменшують випадіння волосся, – пояснила fat killers.

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Ківі містить вітамін С та Е, антиоксиданти, фолієву кислоту, цинк, кальцій та залізо.

Морква багата на вітамін А, що сприяє здоров'ю шкіри голови.

Горіхи

Волоські горіхи багаті на альфа-ліноленову кислоту, яка є незамінною жирною кислотою Омега-3, що кондиціонує волосся.

Кеш'ю, мигдаль, горіхи пекан і волоські горіхи також є відмінними джерелами цинку, який зупиняє випадіння волосся.

Пам'ятайте, що вигляд вашого волосся напряму залежить від стану вашої ендокринної системи та харчування, що має на неї прямий вплив, – наголосила фітнес-тренерка.